Alerta amarilla por tormenta en Neuquén: la advertencia de El Niño en horas de la tarde

Rige alerta amarilla por tormentas fuertes para este domingo por la tarde en toda la provincia. Qué pasa con el viento.

El domingo empieza con un cielo despejado en el Alto Valle y con la provincia de Neuquén bajo alerta amarilla por tormentas. Es un fin de semana más de una primavera inestable, con la influencia del fenómeno de El Niño , que llegó para quedarse en estos meses.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el aviso a primera hora de este domingo 15 de noviembre, pero ya estaba anunciado el escenario. La alerta por tormenta alcanza a toda la provincia.

Según el SMN, el aviso rige solo para la tarde. Es por eso que, si el claima está estable en estas horas, hay que esperar y no cantar victoria. Es el momento en que el organismo prevé tormentas fuertes en la capital neuquina, con una probabilidad de precipitación de entre el 40 y el 70%.

Alerta amarilla para este domingo 15 de noviembre en Neuquén.

En el norte neuquino, las zonas alcanzadas por la advertencia son: Cordillera de Chos Malal; Cordillera de Minas; Cordillera de Ñorquín; Cordillera de Loncopué; Cordillera de Picunches; Este de Loncopué, Picunches y Ñorquín y Sur de Chos Malal y Minas.

Las zonas afectadas por la tormenta

Por otra parte, la alerta también se extenderá hacia sectores del centro y oeste provincial, donde se prevén condiciones de inestabilidad durante la jornada del domingo.

En este caso, las áreas afectadas serán el oeste de Añelo, oeste de Pehuenches, Catán Lil, Collón Curá y Zapala, además de distintos sectores del departamento Aluminé.

En la región cordillerana del sur neuquino, la advertencia comprende la cordillera de Aluminé, la zona baja de Aluminé, la cordillera de Huiliches y Lácar, las zonas bajas de ambos departamentos y el sur de Aluminé.

La mañana empezó con 15 grados y tormentas aisladas, con poca chance de lluvia (entre el 10 y el 40%) y viento leve del norte. Pero la temperatura subirá rápido hasta los 28 grados de máxima, y ese calor es el que alimenta la inestabilidad. Por la tarde el viento rotará al noroeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de 42 a 50 km/h.

Alerta amarila por El Niño: qué pasa en la noche del domingo

Para la noche el panorama se calma un poco porque vuelven las tormentas aisladas, la temperatura baja a 17 grados y las ráfagas siguen en el mismo rango.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) también anticipa un día movido para la provincia: tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones durante el día, con 25 grados, y posibles tormentas por la noche, cuando el termómetro bajará a 13.

El dato llamativo de la AIC está en el lunes. Aunque el cielo estará mayormente cubierto y la máxima rondará los 27 grados, el organismo prevé viento del sudoeste de 49 km/h durante el día, con ráfagas de 55, y todavía más fuerte a la noche: 51 km/h, con ráfagas de hasta 57.

Por ahora, el SMN no tiene alertas por viento ni por tormentas para el lunes y el martes en la Confluencia.

La semana que viene

El pronóstico extendido del SMN muestra una baja de temperatura después del domingo. El lunes tendrá una máxima de 26 grados y el martes caerá a 21, el día más fresco de la semana. Del miércoles al sábado la máxima se moverá entre los 23 y los 25 grados, con mínimas de entre 13 y 18.

El fenómeno climático que se gesta en el Pacífico ecuatorial atraviesa su etapa de mayor intensidad. Los modelos coinciden en que alcanzará el pico entre noviembre y diciembre y que sus efectos se extenderán al menos hasta febrero de 2027.

Lluvia y tormenta en la ciudad de Neuquén. ¿Se vienen?

Los especialistas advierten que la primavera es la estación en la que El Niño se siente con más fuerza en la Argentina, con más lluvias de lo normal en varias regiones del país. Sin embargo, no se puede atribuir una tormenta puntual de forma directa al fenómeno: lo que hace es cambiar las condiciones en las que se forma el tiempo.

Recomendaciones

Ante una alerta amarilla por tormentas, el SMN recomienda evitar salir y no refugiarse debajo de árboles, asegurar los objetos que puedan volarse, no sacar la basura y alejarse de los postes y cables eléctricos. Si la tormenta sorprende al aire libre, hay que buscar refugio en un edificio o en un vehículo cerrado.