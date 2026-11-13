El SMN advirtió por precipitaciones intensas en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas.

Alerta naranja: se esperan fuertes tormentas, lluvias de hasta 90 mm y vientos que alcanzarían los 100 km/h

La primavera sigue marcada por una fuerte inestabilidad en gran parte del país, debido a la presencia de El Niño, que provoca inusuales lluvias y tormentas. En las últimas horas advirtieron sobre la intensificación de estos fenómenos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas por tormentas para este viernes 13 de noviembre en sectores de 11 provincias argentinas.

En algunas localidades rige un alerta naranja , que advierte sobre tormentas fuertes, algunas localmente severas, mientras que en el resto de las zonas alcanzadas se mantiene el nivel amarillo.

Alerta amarilla por tormentas: lluvias de hasta 50 mm

El SMN informó que rige una alerta amarilla por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o puntualmente severas.

Los fenómenos podrían estar acompañados por precipitaciones intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 15 y 50 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una serie de alertas de nivel amarillo y naranja.

La alerta alcanzará a distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, el sudoeste de Santa Fe, Córdoba, el este de La Rioja, San Luis, el noreste de Río Negro, Catamarca, el este de Salta, Jujuy y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Alerta naranja: vientos de 90 km/h y hasta 90 mm de lluvia

En sectores de cinco provincias rige un alerta naranja, que representa un nivel de mayor intensidad.

Según precisó el organismo, el área será afectada por tormentas fuertes, algunas severas, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 50 y 90 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.

Las zonas alcanzadas por este nivel de advertencia son: Córdoba, La Pampa y Buenos Aires.

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Recomendaciones por las fuertes tormentas

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda permanecer en construcciones cerradas, salir solo cuando sea necesario y mantenerse alejado de zonas inundables.

También se aconseja desconectar los electrodomésticos si ingresa agua, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, linterna y botiquín de primeros auxilios. Además, solicita seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Alerta por vientos que superarían los 90 km/h

Por otra parte, el organismo emitió una alerta amarilla por vientos para Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

En las dos primeras provincias se esperan vientos del sector este, con velocidades de entre 40 y 80 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. En tanto, durante la tarde del viernes, el territorio fueguino será afectado por vientos del oeste con intensidades similares.