Realizaba tareas de limpieza y fue despedida estando embarazada: la Justicia ordenó una indemnización

La trabajadora se desempeñaba en un paso fronterizo. No pudo regresar de sus vacaciones por un desperfecto mecánico y fue despedida.

Una trabajadora que realizaba tareas de limpieza en un paso fronterizo de la Circunscripción de Los Lagos, en la provincia de Neuquén , fue despedida mientras cursaba un embarazo de 25 semanas. La empresa decidió finalizar la relación laboral luego de que la mujer no se reincorporara a su puesto de trabajo tras sus vacaciones.

Sin embargo, la Justicia consideró que el despido fue injustificado y ordenó el pago de una indemnización adiciona l por su estado de gestación.

El conflicto laboral se originó en septiembre de 2022 , cuando la empleada no pudo regresar a su lugar de trabajo debido a un desperfecto mecánico que sufrió mientras se encontraba en la provincia de Misiones.

Pese a que informó la situación a su empleador y manifestó su intención de reincorporarse, la empresa la intimó y, pocos días después, decidió despedirla por presunto abandono de trabajo.

Foto ilustrativa.

Qué determinó la Justicia en primera instancia

El juez Luciano Zani fue el encargado de analizar inicialmente el conflicto. Durante el proceso, se estableció que la mujer había mantenido comunicación con su empleador para explicar los motivos que le impedían regresar desde Misiones una vez finalizado su período de vacaciones.

Si bien el magistrado reconoció que la trabajadora había incumplido su obligación de reincorporarse en la fecha correspondiente, consideró que no existió una intención concreta de abandonar su puesto de trabajo, ya que había manifestado su voluntad de regresar.

En ese sentido, explicó que, aunque “la conducta de la trabajadora pudo generar ciertos perjuicios a su empleador”, la decisión de despedirla no resultó “adecuada ni proporcionada”.

Además, Zani sostuvo que la empresa “se extralimitó en el ejercicio de su poder de dirección y disciplinario al extinguir el vínculo”.

De esta manera, declaró injustificado el despido. Sin embargo, rechazó el reconocimiento de una indemnización adicional vinculada con el embarazo.

La Cámara modificó la sentencia

La resolución fue revisada por la Cámara de Apelaciones 2, integrada por los jueces Pablo Furlotti y Manuel Castañón López, quienes adoptaron un criterio diferente respecto de la protección especial que establece la Ley de Contrato de Trabajo.

Los camaristas consideraron que correspondía reconocer la indemnización agravada prevista para las trabajadoras despedidas durante el período de protección por embarazo, dado que la empresa conocía el estado de gestación de la mujer al momento de disponer su desvinculación.

En su análisis, Furlotti cuestionó la decisión de la empleadora y sostuvo que, “ante una situación que no ameritaba ser considerada como causal de despido, decidió igualmente disponer su desvinculación”.

Uno de los aspectos centrales de la resolución fue la aplicación del artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece una presunción de despido por embarazo cuando la desvinculación ocurre dentro del período legalmente protegido, siempre que se cumplan las condiciones previstas por la normativa.

En estos casos, corresponde al empleador aportar elementos suficientes para demostrar que la decisión respondió a motivos ajenos al embarazo de la trabajadora.

Sin embargo, al revisar las circunstancias del caso, la Cámara concluyó que la empresa no había logrado acreditar “una causa objetiva, concreta y suficiente” que justificara la medida adoptada.

Por este motivo, los magistrados determinaron que correspondía aplicar la presunción legal destinada a proteger la estabilidad laboral de las mujeres embarazadas frente a posibles despidos discriminatorios.

Finalmente, la Cámara modificó la sentencia de primera instancia y ordenó que la empresa abonara, además de la indemnización correspondiente por el despido injustificado, la indemnización agravada por embarazo.