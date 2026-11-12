Sigue la purga en el Estado neuquino: despidieron a dos porteros con récord de faltazos y a una policía

Fueron alcanzados por la "tolerancia cero" que rige en Neuquén. El gobernador Rolando Figueroa lo dispuso por decreto.

La purga de ñoquis, indisciplinados e incumplidores que puso en marcha el gobernador Rolando Figueroa en el Estado de Neuquén continúa firme y ahora alcanzó a dos ex porteros de escuelas, que batieron una suerte de récord de faltazos injustificados, y a una policía.

En los primeros dos casos, el Ejecutivo provincial convalidó sendas resoluciones del Consejo Provincial de Educación (CPE) e imponerles a ambos sanciones de cesantía de los cuadros de la administración pública provincial.

El primero de esos castigos recayó sobre Pablo Ramón Varela, quien ocupaba el cargo de auxiliar de servicio en el Centro de Complementación Educativa Nayahue, de la ciudad de Neuquén.

Le endilgaron abandono de cargo por haber faltado en forma injustificada a su puesto de trabajo durante el período comprendido entre el primero de noviembre de 2023 y el 22 de febrero de 2024.

Pero es solo el período investigado. En documentación oficial consta que el 28 de febrero de 2024 las autoridades de Nayahue informaron que el ahora ex agente “no se presentaba a prestar servicios desde hacía más de dos años” y que “durante la gestión anterior tampoco se tenían noticias respecto de su situación”. Intentaron comunicarse con él pero tardó en dar respuestas.

Luego el agente se comunicó por teléfono con la instrucción y dijo que había presentado certificados ante el Nayahue, pero aseguró que no contaba con dicha documentación debido a que su vivienda había sufrido un incendio, circunstancia en la cual, según expresó, perdió la documentación que poseía.

Otro portero despedido

En el segundo caso -de los tres que se concretaron en lo que va de esta semana- la sanción de cesantía alcanzó a Nicolás Adrián Herrera Cabrera quien era auxiliar de servicio en el Centro Provincial de Enseñanza Media 63 de la ciudad de Neuquén.

Le endilgaron abandono de cargo por haber faltado en forma injustificada a su puesto de trabajo, durante el período comprendido entre el 2 de enero de 2023 y el 30 de mayo de 2024, ambos inclusive. En tanto, uno de los directivos de la escuela expresó que “nunca lo había visto prestar servicios en la escuela desde que asumió funciones directivas en el año 2022”.

En documentación oficial también se indicó que “la conducta investigada no constituye una ausencia aislada o circunstancial, sino una falta de prestación del servicio que se prolongó durante más de un año, obligando a la administración a disponer sucesivos reemplazos temporarios para cubrir las tareas correspondientes al agente y garantizar la continuidad del servicio”.

Una policía expulsada por indisciplina

El tercer caso que se suma a la larga lista de despedidos, es la destitución por cesantía de la agente nuevo cuadro, cuerpo penitenciario escalafón custodia, Sofía Cristina Vanesa Parada, por haber cometido faltas contempladas tanto en el Reglamento del Régimen Disciplinario Policial como en el Reglamento de Actuaciones Administrativas Policiales y la Ley Orgánica y de Personal de la Policía de la Provincia de Neuquén.

Según se indicó al respecto, el 21 de agosto de 2026, la Jefatura de Policía le solicitó al Ejecutivo la destitución por cesantía de esta ahora ex agente debido a que registró un total de 69 días de arresto policial, en virtud de distintas indisciplinas en el período comprendido entre el 11 de febrero de 2026 al 30 de julio de 2026.