Despido de estatales en Neuquén: echaron a otros tres ñoquis y les endilgaron "desinterés por el trabajo"

Los despidos se hicieron efectivos a través de decretos firmados por el gobernador Rolando Figueroa. ¿Quiénes son y de qué áreas?

Los despidos en el Estado neuquino por indisciplinas e incumplimientos continúan a paso firme.

Los despidos en el Estado neuquino por indisciplinas e incumplimientos continúan a paso firme esta semana. Esta vez la tolerancia cero que puso en marcha el gobernador Rolando Figueroa alcanzó a tres agentes “ñoquis”.

Una de las cesantía de los cuadros de la administración pública provincial recayó sobre el agente Héctor José Adrián Romero , quien era planta permanente del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. Le endilgaron abandono de cargo por haber faltado en forma injustificada a su puesto laboral, tanto durante el período comprendido entre el 2 y el 23 de enero de 2024 como el que transcurrió entre el 26 de febrero y el 15 de marzo del mismo año.

En el expediente también consta que el Estado le garantizó el derecho a la defensa, pero cuando fue citado a declarar no concurrió. También se destaca que el agente “no presentó descargo alguno”; y que uno de los testimonios dio cuenta de que le recomendaron que cuidara su trabajo y le asignaron tareas específicas, pero “continúo ausentándose”. El testimonio también describió que era “imposible” asignarle alguna tarea y que, además, llegaba tarde.

Los auditores destacaron que de las investigaciones sumariales “se denota la falta de interés no solo en el periodo investigado, sino aun posteriormente, dejando acreditado que no le interesa su empleo, ni cuidar su fuente laboral, dejando a su vez con ello sobrecargado al resto del personal”.

Una de las autoridades de la dirección general de Protección de Derechos de las Personas Mayores, testificó que Romero “aparecía un día y se iba, fichaba y se iba, desapareciendo durante largos períodos de tiempo”.

Otras de las cesantías alcanzó al agente Claudio Alejandro Pino, quien era planta permanente del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, también por abandono del cargo. En este caso, por faltar de manera continua e injustificada a su puesto de trabajo durante el período comprendido entre 2 de enero y el 30 de julio -además del 16 de agosto- todos de 2024.

En el expediente consta que “este abandono del cargo refleja una conducta intencional, caracterizada por la reiterada omisión al deber de presentarse en el lugar de trabajo. Dicha actitud evidencia un desinterés absoluto, no solo respecto a las responsabilidades inherentes a su función, sino también hacia el impacto negativo que ello genera sobre sus compañeros de trabajo”.

La tercera cesantía es la de la agente Liliana Graciela Alfaro, quien también era planta permanente del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos. La acusación fue la misma: abandono del cargo; en este caso por haber faltado de manera continua e injustificada a su puesto de trabajo durante el periodo comprendido entre el 3 de junio y el 19 de agosto de 2024.

En el expediente se habla de cuestiones particulares. Pero también se señala que “es importante destacar que, aunque la presente investigación se centra en el periodo del 3 de junio al 19 de agosto de 2024, las informaciones proporcionadas por el nexo de Recursos Humanos del ministerio de Gobierno indican continuas inasistencias por parte de la agente Alfaro durante el primer semestre del año 2025”.

“Estas conductas reflejan una evidente falta de interés en mantener su empleo, incumpliendo sistemáticamente con los deberes estipulados para los empleados públicos”, concluye en tal sentido.

Las áreas esenciales

El Gobierno provincial destacó que "ni bien asumió, Figueroa puso en marcha la eliminación de los gastos innecesarios del Estado, el fin de los privilegios y la jerarquización de las áreas esenciales: Educación, Seguridad y Salud".

Eso implica que, más allá de que redujo la planta política (en un 87%) y se limitaron los ingresos, cuando se producen vacantes son sólo para esas áreas.

Sin ir más lejos, durante el fin de semana, el gobernador explicó que del gasto salarial que tiene la provincia, el 82% “hemos logrado que vaya a las funciones indelegables del Estado”; es decir, “Salud, Seguridad y Educación”.

Tal como ocurrió en anteriores oportunidades, los tres expedientes que se conocieron este lunes fueron enviados a Recursos Humanos para que se establezca si estos ahora ex agentes cobraron sueldos durante los días no trabajados. De ser así iniciarán acciones para que los devuelvan; y si estas no dan resultado le darán intervención a la Fiscalía de Estado para que inicie los reclamos por vía judicial, ante la posible comisión de enriquecimiento sin causa en perjuicio de la administración pública provincial.