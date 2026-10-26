Vuelve a salir el sol en Neuquén: cómo estará el clima esta semana y cuándo podría volver la lluvia

El tiempo dará varios giros en la región, con tardes agradables y un cierre de semana inestable. El detalle del pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

El clima en la ciudad de Neuquén tendrá varios cambios durante la última semana de octubre. Se esperan jornadas soleadas y tardes agradables. Sin embargo, el buen tiempo no durará toda la semana: hacia el fin de semana volvería la posibilidad de lluvias y tormentas.

Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el viento también será protagonista, con ráfagas que podrían sentirse con mayor intensidad durante algunas noches. Las temperaturas tendrán variaciones importantes entre el día y la noche, con tardes que invitarán a disfrutar de actividades al aire libre y madrugadas más frescas.

Este lunes se presentará con condiciones variables en la capital neuquina. Durante el día, la temperatura máxima rondará los 23°C, con viento del noreste a 26 km/h. Hacia la noche aumentará la posibilidad de lluvias débiles y dispersas, mientras que la temperatura descenderá hasta los 4°C.

El comienzo de la semana estará marcado por la necesidad de prestar atención a los cambios del tiempo, especialmente durante las últimas horas del día.

Sebastián Fariña Petersen

Cómo sigue la semana

El martes llegará con cielo parcialmente despejado y una máxima prevista de 25°C. Aunque durante el día todavía podrían mantenerse algunas condiciones de inestabilidad, hacia la noche se espera cielo despejado y una mínima de 5°C.

El viento cambiará de dirección a lo largo de la jornada y podría intensificarse durante la noche, cuando las ráfagas alcanzarían los 46 km/h. Será una jornada con una tarde templada, pero a medida que pasen las horas, las condiciones cambiarán y dará una noche ventosa.

En tanto, el miércoles se perfila como una de las jornadas más estables de la semana. La AIC anticipa cielo despejado durante el día y la noche, con una máxima de 24°C y una mínima nocturna de 6°C. El viento del sudeste podría alcanzar los 31 km/h a lo largo del día.

Sebastián Fariña Petersen

Por su parte, el jueves se espera que sea uno de los días más cálidos del período. Con cielo mayormente despejado, la temperatura máxima podría alcanzar los 28°C. Por la noche aumentará la nubosidad y la mínima se ubicará en torno a los 9°C. También se espera un incremento en el viento, con ráfagas que podrían llegar a los 45 km/h.

Cómo empieza el fin de semana

El viernes podría marcar el regreso de la inestabilidad. Si bien la máxima prevista será de 28°C, la AIC anticipa la posibilidad de tormentas durante el día y lluvias débiles y dispersas por la noche. La temperatura mínima rondará los 6°C y el viento podría presentar ráfagas de hasta 49 km/h durante la noche. Por eso, pese al ambiente cálido de la tarde, será importante seguir las actualizaciones del pronóstico ante la posibilidad de cambios en las condiciones.

El sábado continuará la posibilidad de tiempo inestable en Neuquén capital. El pronóstico contempla posibles tormentas durante el día y la chance de tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones durante la noche.

Omar Novoa

La máxima prevista será de 25°C, mientras que la mínima se ubicará cerca de los 8°C. El viento del sudoeste también tendrá presencia, con ráfagas que podrían alcanzar los 42 km/h.

De esta manera, el último sábado de octubre podría combinar temperaturas templadas con condiciones meteorológicas cambiantes.