Inseguridad en Centenario: dispararon al menos diez veces contra una vivienda en plena madrugada

Los tiros se escucharon este domingo a las 7:30 en el barrio Vista Hermosa. Intervino personal de la Comisaria 52 y Criminalistica.

Una sucesión de al menos diez disparos contra una vivienda de Centenario despertó a los vecinos del barrio Vista Hermosa este domingo 25 de octubre. El ataque ocurrió alrededor de las 7:30 , en el sector del Polideportivo “Tata Scrivani” , y motivó la intervención de efectivos de la Comisaría 52.

De acuerdo con lo informado por el sitio Centenario Digital, los tiros fueron dirigidos hacia el paredón de una casa . La Policía convocó a personal de Criminalística para examinar el lugar y buscar elementos que permitan esclarecer lo sucedido.

Por el momento, se desconoce quiénes efectuaron los disparos y cuál fue el motivo del ataque.

Una de las versiones que se busca determinar es si los responsables escaparon a bordo de un vehículo.

Las repetidas balaceras provocan temor en los vecinos de Centenario.

Una mañana de alarma en Vista Hermosa

El episodio alteró el descanso de las familias que viven en las inmediaciones del polideportivo. A primera hora de la mañana, las detonaciones interrumpieron la tranquilidad del sector y alertaron a los vecinos sobre lo que estaba ocurriendo.

Tras el aviso, efectivos de la Comisaría 52 acudieron al barrio y constataron que los disparos habían sido dirigidos contra el paredón de una vivienda. Si bien la cantidad de detonaciones generó preocupación, ninguna persona resultó lesionada.

Criminalística fue convocada para analizar la escena

Luego de la intervención inicial, los policías solicitaron la presencia de personal de Criminalística. La convocatoria tuvo como objetivo analizar la escena y buscar vainas u otros elementos que pudieran aportar datos a la investigación.

El relevamiento del lugar es una de las medidas para intentar reconstruir el episodio. Hasta el momento, no se informó si durante esas tareas se encontraron elementos vinculados con los disparos.

Feroz tiroteo a metros de una escuela primaria: los protagonistas escaparon del lugar

Un nuevo enfrentamiento a tiros generó temor en la localidad de Centenario, cuando este lunes 29 de septiembre por la tarde dos personas protagonizaron momentos de extrema tensión que incluyeron disparos en plena vía pública. La preocupación fue mayor dado que toda la secuencia sucedió a metros de un establecimiento educativo.

De acuerdo a la información publicada por el sitio Centenario Digital, los protagonistas escaparon antes de la llegada de la Policía. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:20 del lunes 28, en la esquina de las calles Jorge Luis Borges y Guatemala, en el barrio Vista Hermosa, a tan solo una cuadra de la Escuela Primaria N°59.

Dos sujetos comenzaron a dispararse con armas de fuego y se habrían escuchado alrededor de siete detonaciones. Ante los disparos, varias personas ingresaron rápidamente a sus casas para resguardarse, mientras daban aviso de lo sucedido.

A los pocos minutos del enfrentamiento, patrulleros de la Comisaría 52 de Centenario arribaron hasta el sector. Sin embargo, los protagonistas del tiroteo ya se habían retirado del lugar.

Tras la primera intervención policial, fue convocado personal de la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II, que comenzó con el relevamiento del lugar para intentar reconstruir la violenta secuencia e identificar a los involucrados.