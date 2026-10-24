Tras su reclamo, el CEO DE YPF Horacio Marín, indicó: "Están tomando 200 egresados del Instituto Vaca Muerta"

Marin había reclamado a las petroleras que incorporen a los jóvenes capacitados en Neuquén. De los 500 egresados, solo una pequeña parte había conseguido empleo formal en la cuenca.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que ya hay 200 egresados del Instituto Vaca Muerta (IVM) en proceso de contratación, luego del reclamo que realizó a las empresas petroleras durante la AOG Patagonia 2026 , en Neuquén. El directivo había advertido que solo una pequeña parte de los 500 jóvenes certificados por el centro de formación había conseguido empleo formal en la industria.

En una entrevista con Ámbito, Marín volvió sobre el tema y ratificó su preocupación por la falta de incorporaciones en un sector que demanda cada vez más personal calificado. “Ya están tomando 200”, señaló al referirse a la respuesta que generaron sus declaraciones durante el cierre del Encuentro de CEOs de la exposición de petróleo y gas.

El planteo estuvo dirigido a las operadoras y, especialmente, a las empresas de servicios, que tienen un papel central en la contratación de trabajadores para las tareas de campo.

El reclamo de Marín a las petroleras por los egresados del IVM

Durante su exposición en la AOG Patagonia 2026, el titular de YPF había advertido que de los 500 jóvenes capacitados y certificados por el Instituto Vaca Muerta, solo el 5% había conseguido empleo formal en la cuenca. El dato reflejó la distancia entre la formación de nuevos trabajadores y su incorporación efectiva a la actividad.

“Para mí el éxito del instituto es que los chicos tengan trabajo, sino no sirve para nada”, afirmó Marín. Además, definió al centro como una institución “de clase mundial, sino el mejor” y cuestionó que la cantidad de contrataciones todavía fuera reducida en un contexto de expansión de la producción.

El directivo también advirtió sobre las consecuencias que podría tener la falta de oportunidades laborales para los jóvenes que completaron la capacitación. “Si no tomamos conciencia de todo esto, el instituto va a tener poca vida. No podemos fallar en esto; si no, lo que queda es frustración”, sostuvo.

Según explicó, las empresas que ya incorporaron a egresados destacan la preparación con la que llegan a los puestos de trabajo, particularmente en materia de seguridad y conocimientos específicos de los distintos oficios petroleros. Marín consideró que la diferencia de formación es “abismal” y utilizó ese argumento para insistir en la necesidad de ampliar las contrataciones.

El crecimiento de YPF y la demanda de trabajadores en Vaca Muerta

Para respaldar su planteo, Marín contrastó la situación de los egresados con el movimiento de personal que registró YPF durante los últimos meses. Desde diciembre, la compañía pasó de operar 12 a 18 equipos de perforación, un crecimiento que requirió incorporar a más de 1.200 operarios.

El dato expone la necesidad de sumar trabajadores para acompañar el desarrollo de la actividad en Vaca Muerta. Sin embargo, el presidente de la petrolera insistió en que esa demanda debe traducirse también en oportunidades para quienes se formaron específicamente para desempeñarse en la industria.

La discusión se produjo en una exposición atravesada por las proyecciones de crecimiento de la producción, el desarrollo de infraestructura para transportar hidrocarburos y los proyectos de exportación. En ese escenario, la disponibilidad de personal capacitado aparece como uno de los aspectos que las compañías deben atender para sostener sus planes.

Cómo es el Instituto Vaca Muerta

El Instituto Vaca Muerta funciona en el Polo Tecnológico de la ciudad de Neuquén y cuenta con infraestructura y equipamiento destinados a la capacitación teórica y práctica de trabajadores para la industria hidrocarburífera.

Entre sus instalaciones dispone de simuladores de perforación, fractura y wireline, además de tableros de control de procesos con controladores lógicos programables (PLC). También cuenta con laboratorios de automatización, química aplicada y mantenimiento electromecánico.

Claudio Espinoza

La formación apunta a preparar personal para distintos oficios y operaciones vinculados con la actividad petrolera, con especial atención a los procedimientos de seguridad y las habilidades técnicas requeridas en los yacimientos.