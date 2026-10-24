Sigue el drama en ruta 5 y se mantiene el corte en el puente Carranza: cuándo se habilitará la circulación

El nivel del agua del arroyo Carranza continúa generando complicaciones. Este sábado se iniciaron las tareas para construir un terraplén.

La crecida del arroyo Carranza sigue siendo un dolor de cabeza. Este viernes, l as autoridades comunicaron el corte de circulación en el puente , sobre la Ruta Provincial 5, mientras avanzan los trabajos para recuperar el desvío provisorio afectado.

Este sábado comenzó la construcción de un terraplén en el cauce , para restablecer la circulación entre Añelo y Rincón de los Sauces.

Por el momento, el paso continúa cerrado y su habilitación dependerá del avance de los trabajos y de las condiciones del arroyo. “La circulación vehicular permanece interrumpida hasta nuevo aviso”, indicaron.

El viernes por la tarde, el Consorcio de Cooperación Coarco–Servipet advirtió que el nivel del agua impedía recuperar el paso. Por ese motivo, los equipos concentraron las tareas en preparar los materiales necesarios para intervenir cuando fuera posible hacerlo de manera segura.

Comenzaron a reconstruir el desvío de la Ruta 5

Durante el viernes se realizaron movimientos de suelo y acopio de material árido a la vera del arroyo, con el objetivo de avanzar este sábado en la conformación del terraplén. También se trabajó en la unión de los caños necesarios para recuperar el desvío.

Esas tareas preparatorias permitieron iniciar la construcción durante la mañana. Sin embargo, el tránsito continua interrumpido hasta un nuevo aviso.

El titular de la Dirección Provincial de Vialidad, José Dutsch, explicó que el organismo trabaja junto con las empresas responsables de construir el nuevo puente para encontrar soluciones que permitan sostener la conexión.

“La información que tenemos sobre Carranza es día a día, hora a hora. Lo habilitamos, está unas horas habilitado y después lo tenemos que volver a cortar porque cae tormenta en la zona de Cortaderas hacia arriba y tenemos el golpe de agua”, señaló.

Qué alternativa analizan para reducir los cortes en Carranza

Además de recuperar el desvío, Vialidad y la unión transitoria de empresas evalúan adelantar la ejecución de una alcantarilla aliviadora ubicada junto al nuevo puente. La intención es derivar hacia ese sector una mayor cantidad de agua y mitigar el impacto de las crecidas.

Según informó el Gobierno provincial, la obra del puente presentaba avances antes de la sucesión de tormentas: se completaron las fundaciones de los pilotajes y se trabajaba en los muros de acceso.

La continuidad de las precipitaciones complicó el desarrollo de las tareas y volvió necesario analizar una respuesta provisoria para mejorar el escurrimiento.

Mientras tanto, Dutsch insistió en la necesidad de consultar los canales oficiales antes de viajar, debido a que las condiciones pueden modificarse en pocas horas.

Ruta 8: qué informó Vialidad sobre el camino alternativo

Las dificultades también alcanzan a la Ruta Provincial 8, utilizada como acceso alternativo a Rincón de los Sauces. Dutsch explicó que durante estos días se habilitó únicamente para vehículos livianos y con portación obligatoria de cadenas.

El funcionario aclaró que la acumulación de agua y barro mantiene inestable la calzada, por lo que no esta en condiciones para la circulación de camiones ni transportes de cargas.

Para intervenir en ese corredor, Vialidad dispuso cinco camiones, dos cargadoras y tres motoniveladoras, que podrán trabajar sobre la calzada cuando las condiciones lo permitan.

Ante la presencia de rutas afectadas en distintas regiones, Dutsch explicó cómo se organiza la respuesta: “Le estamos dando prioridad a las rutas principales y, una vez que están habilitadas, estamos habilitando los accesos a escuelas y poblaciones menores”.