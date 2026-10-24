Avenida Mosconi y tres cruces afectados: dónde y cuándo serán los cortes de tránsito por obras este finde

La Municipalidad de Neuquén informó los trabajos de pavimentación que realizará durante este sábado y domingo.

Dondé serán los próximos cortes de tránsito por obras en la Mosconi.

La Avenida Mosconi tendrá cortes intermitentes de tránsito este sábado y domingo , por trabajos de pavimentación que realizará la Municipalidad de Neuquén . Las intervenciones se concentrarán en el tramo comprendido entre Nordenstrom y Don Bosco y afectarán la circulación en tres cruces.

Según informó el municipio, las restricciones alcanzarán las intersecciones de Leguizamón, Láinez y Don Bosco . Los cierres se realizarán de manera progresiva, en función del avance de las tareas sobre las calzadas centrales de la Mosconi.

Cada intervención tendrá una duración estimada de al menos dos horas. Por ese motivo, quienes necesiten atravesar el sector deberán prever posibles demoras y considerar recorridos alternativos durante ambas jornadas.

La modalidad anunciada contempla que los cruces se cierren y vuelvan a habilitarse a medida que lo permitan los trabajos. De esta manera, las restricciones irán cambiando durante el operativo de pavimentación.

Cómo serán los cortes del sábado y domingo

Durante el sábado, la colocación de asfalto avanzará de oeste a este sobre las calzadas centrales. A medida que se completen las intervenciones y las condiciones permitan restablecer la circulación, se habilitarán progresivamente las intersecciones afectadas.

El domingo, las tareas continuarán sobre la calzada central del sentido contrario. En esa jornada, el avance será de este a oeste, con la misma modalidad de cortes intermitentes en los cruces involucrados.

La duración de cada cierre dependerá del desarrollo de la obra. Si bien el municipio estimó un mínimo de dos horas por intervención, la reapertura de las intersecciones quedará vinculada al avance de la pavimentación.

Las obras de pavimentación seguirán desde el lunes

El cronograma municipal tendrá continuidad durante la próxima semana. Entre el lunes 26 y el jueves 29, están previstos trabajos de pavimentación en el tramo de la Avenida Mosconi ubicado entre Gatica y Don Bosco.

Para esas jornadas, la modalidad anunciada será de trabajo a media calzada.

El cronograma estará sujeto a las condiciones climáticas

La Municipalidad de Neuquén aclaró que la ejecución de los trabajos y las fechas previstas dependerán de las condiciones climáticas. Por lo tanto, el desarrollo del operativo podrá modificarse si el tiempo impide realizar las tareas programadas.

Mientras duren las intervenciones, se solicita circular con precaución, respetar la señalización instalada en el sector y seguir las indicaciones del personal encargado de ordenar el tránsito.

También se recomienda prever vías alternativas para evitar demoras, especialmente a quienes deban cruzar la Avenida Mosconi por las intersecciones afectadas durante este fin de semana.