Nación tira a las provincias todo el peso de los flojos indicadores en educación

Así lo refleja del informe del secretario de la cartera educativa de la Nación en la defensa del presupuesto 2027 para el sector. “El panorama es crítico”, señaló Carlos Torrendel.
Durante su defensa del presupuesto previsto para el 2027, el secretario de Educación, Carlos Torrendel, trazó esta semana un panorama incómodo para las provincias a las que atribuyó indirectamente el peso de la culpa por indicadores que no satisfacen al gobierno libertario.
Algunas de sus definiciones, durante su intervención ante la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, fueron:
- “No se puede mejorar aquello que no se está dispuesto a mirar de frente”. Los datos, dijo, “reflejan la severidad de la crisis”, y puso como ejemplo que el 54,9% de los alumnos de 3° grado no alcanzan el nivel de lectura esperado para su edad. Puntualizó que más de la mitad de los niños termina el primer ciclo sin leer ni escribir como deberían. Y al finalizar el nivel secundario, advirtió, “la tasa de escolarización es solo del 75%”, lo que definió como un “panorama crítico”.
- Además, indicó que “el 43% de los chicos el último año no alcanza niveles satisfactorios en Lengua y el 82% se ubica por debajo del nivel satisfactorio en Matemática. “Ocho de cada 10 alumnos llegan al final de la secundaria sin la matemática que necesitan”, resumió.
- Remarcó que “en el quintil de menores ingresos, el 68% de los niños no lee adecuadamente en 3° grado, frente a un 33% en el quintil superior, lo cual tampoco es una buena noticia. En Lengua, en secundaria, la brecha es del 58% frente al 29,1%. En Matemática, el déficit del sector más vulnerable alcanza un doloroso 93% en comparación con el 76% del sector más alto”.
- “El diagnóstico es claro: el gasto en educación no solo fue un mal gasto, sino que no estuvo dirigido a mejorar los aprendizajes. Un gasto disperso que nunca tuvo como objetivo mejorar la realidad de la educación. Se gastó mucho, pero no para que los chicos aprendieran”, aseveró.
- Según Torrendell, ahora se está invirtiendo mejor y se están viendo “mejores niveles”. Agregó que el análisis por jurisdicción indica que “las 24 provincias argentinas mejoraron su rendimiento entre el 2023 y el 2025, mejorando todas, pero más las que partían desde situaciones más complejas”.
Sin autocrítica
Con su exposición, el funcionario tiró todo el peso de los problemas en el sector a las provincias; no realizó, en cambio, autocrítica respecto de la reducción real de partidas, la subejecución de programas nacionales o el impacto de la quita de fondos en el sistema educativo nacional y provincial desde que Javier Milei asumió la Presidencia.
Por el contrario, la intervención del funcionario nacional estuvo orientada de manera exclusiva a justificar el esquema presupuestario actual y proyectado, sosteniendo que la restricción de recursos no constituye un "ajuste", sino una reforma estructural de eficiencia y cambio de paradigma.
Un reciente informe de la Fundación Argentinos por la Educación señaló que la Ley de Educación Nacional, sancionada en 2006, estableció que la inversión educativa consolidada —Nación, provincias y Ciudad de Buenos Aires— debía representar como mínimo el 6% del PIB. Desde entonces, esa meta se alcanzó una sola vez, en 2015, y a fines de 2025 el Congreso derogó ese artículo, con vigencia a partir del ejercicio 2026.
El presupuesto nacional, destaca el informe, es solo una parte de esa inversión: las provincias concentran alrededor del 75% del gasto público en educación, mientras que la Nación financia sobre todo las universidades nacionales y los programas de alcance federal.
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