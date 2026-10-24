La AIC aclaró dónde consultar el estado de las cuencas y los caudales: cuál es el nivel del río Neuquén

El organismo desmintió el sistema de pronóstico de inundaciones que brinda Google Flood Hub. “No reemplazan la información oficial”, afirmaron. Dio precisiones sobre las erogaciones.

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC) aclaró dónde consultar la información oficial sobre los caudales del río Neuquén . En un comunicado difundido este viernes, el organismo informó que las erogaciones desde el dique compensador El Chañar se mantienen por debajo de los 550 metros cúbicos por segundo y no se prevén incrementos.

La aclaración se conoció en medio de las complicaciones provocadas por el temporal en distintos puntos de la provincia, con crecidas de arroyos, caminos anegados y cortes de rutas. En ese contexto, la AIC pidió diferenciar las estimaciones de las plataformas digitales de la programación oficial de las presas del sistema del Comahue.

“En las condiciones actuales, el caudal del río Neuquén, saliente del compensador El Chañar, se mantiene por debajo de 550 m3/s y no se prevén incrementos de caudal”, precisó el organismo.

Dónde consultar los caudales oficiales

La AIC explicó que la programación de caudales salientes de los compensadores se publica diariamente en su página web. Allí se puede consultar el apartado Caudales Programados, que informa las erogaciones previstas para los distintos aprovechamientos.

La información difundida este viernes contempla para El Chañar valores máximos de 520 metros cúbicos por segundo para el sábado y domingo, con mínimos de 500.

Para los días siguientes, la programación presenta valores inferiores. Los datos corresponden a caudales medios diarios expresados en metros cúbicos por segundo.

Además, el organismo indicó que cualquier cambio será informado por las vías institucionales correspondientes: “Cualquier modificación en la programación de erogaciones será comunicada oportunamente por los canales oficiales de la AIC”.

Qué aclaró la AIC sobre Google Flood Hub

El organismo desmintió y solicitó evitar recurrir a la herramienta Google Flood Hub para conocer erogaciones estimadas. La AIC remarcó que las estimaciones de aplicaciones y plataformas digitales “no reemplazan la información oficial de los organismos competentes ni constituyen una fuente válida para conocer las programaciones de erogación de las presas del sistema del Comahue”.

La precisión resulta central para interpretar la información difundida durante el temporal.

El temporal y el pedido de consultar fuentes oficiales

La aclaración llegó después de nuevas jornadas de lluvias y crecidas en Neuquén. Durante el jueves se registraron desbordes de arroyos y complicaciones para transitar por distintos sectores del interior provincial, mientras los equipos de emergencia mantenían los operativos de asistencia.

Las imágenes de correntadas, vehículos atrapados y caminos cubiertos de agua se multiplicaron en redes sociales. En ese escenario, las publicaciones sobre una posible suba del río Neuquén sumaron preocupación.

Ante esa situación, la AIC recomendó a la ciudadanía y a los medios de comunicación seguir la información de sus canales oficiales y de los organismos competentes, y evitar decisiones basadas en estimaciones o publicaciones que no hayan sido verificadas por las autoridades.