Los tentáculos del hijo de Ruth Montecino y un neuquino que cayó de "buena fe"

Un vecino de Zapala que había comprado una camioneta al cipoleño Franco Hernández se llevó un trago amargo a la hora de la transferencia. Tuvo que recurrir a la justicia federal.

El hijo de Ruth Montecino, Franco Hernández, fue protagonista de varias audiencias en los tribunales cipoleños y en la justicia federal.

¿Qué le hace una mancha más al tigre? Es más o menos lo que debe pensar el cipoleño Franco Nicolás Hernández, quien en la actualidad cumple un castigo por narcotráfico en la cárcel federal de la ciudad de Senillosa . En los últimos días, el hijo de Ruth Montecino tuvo que volver al banquillo de un tribunal oral federal de la región por un hecho delictivo que tuvo como víctima a un neuquino.

Hernández, quien arrastra distintas causas penales en la justicia ordinaria y federal, fue motivo de una investigación a partir de una compra venta de una camioneta. Lejos de dudar de sus intenciones, un hombre oriundo de Zapala se contactó con Hernández al ver que tenía en venta una camioneta Volkswagen Saveiro.

La operación comercial no se demoró, el comprador entregó el dinero acordado y recibió a cambio los formularios 08 y 12, además del vehículo. Lo que parecía un negocio entre particulares sin mayores inconvenientes, se transformó en un enorme dolor de cabeza para el comprador a la hora de hacer el trámite de transferencia a su favor en el Registro Automotor de Zapala.

En concreto, el hombre fue informado que los papeles eran truchos y que, de inmediato, se iba a dar intervención al juzgado federal de Zapala. De esta forma, el comprador se quedó sin vehículo y tuvo que esperar el desenlace de la causa en la justicia.

La capo narco Ruth Montecino está cumpliendo un castigo unificado de 17 años de cárcel.

A casi siete años del inicio de las actuaciones -la irregularidad se comprobó el 14 de noviembre de 2019-, el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la defensa oficial que asiste a Hernández decidieron avanzar con una reparación integral del perjuicio.

Un resarcimiento de 11 millones de pesos

El hijo de Montecino enfrentaba una acusación por el delito de uso de documento público adulterado destinado a acreditar la titularidad y la habilitación para circular de un automotor y, al conocer la propuesta del acuerdo, no puso objeciones.

La propuesta del MPF incluye un resarcimiento para el comprador que llega a los 11 millones de pesos y que Hernández deberá cubrir en cuatro cuotas consecutivas.

Apenas cumpla con lo acordado, logrará su sobreseimiento definitivo.

Que "reencause su vida"

La víctima tuvo oportunidad de manifestarse y aclaró que el perjuicio rozaba los 18 millones de pesos (según el valor actual del vehículo). De igual modo, manifestó que aceptaba el ofrecimiento y que esperaba que Hernández “reencause su vida”.

La justicia federal de General Roca dictó una orden de detención contra Hernández por un secuestro de drogas.

El comprador del vehículo no se constituyó como querellante pero tuvo el acompañamiento del Área de Víctimas de la Unidad Fiscal.

Donación de $300 mil al hospital de Roca

En tanto, junto con la causa de los papeles truchos, Hernández pudo acceder a la resolución de otro expediente por tenencia simple de drogas y que se vincula a un viejo allanamiento en su domicilio de calle Ecuador, en Cipolletti, donde se hallaron casi 70 gramos de cocaína y marihuana.

Por este delito, el hijo de Montecino se comprometió a una donación de 300 mil pesos al hospital de General Roca. Apenas cumpla con el trámite, será sobreseído.

En la actualidad, Hernández cumple una condena de 5 años y nueve meses, que vence el 13 de septiembre de 2027.