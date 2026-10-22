Solicitaron que se concrete el desalojo de los integrantes de la comunidad mapuche Paicil Antriao. El conflicto lleva más de una década.

El Municipio pedirá que se ejecute la sentencia judicial para el desalojo del camping Correntoso.

El Municipio pedirá que se ejecute la sentencia judicial para el desalojo del camping Correntoso.

La Municipalidad de Villa La Angostura avanza con un pedido judicial para que se ejecute la sentencia que ordena a los integrantes de la comunidad mapuche Paicil Antriao restituir el camping Correntoso . La decisión llega después de más de una década de conflicto judicial y tras el rechazo de un nuevo recurso presentado por la comunidad ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén.

Según informó el sitio La Angostura Digital, el Ejecutivo municipal, encabezado por el intendente Javier Murer, considera que las instancias de diálogo no permitieron alcanzar una solución y buscará que la Justicia haga cumplir el fallo que dispone la devolución del predio.

El secretario de Gobierno municipal, Juan Pablo Naretti, confirmó que solicitarán la ejecución de la sentencia una vez que el expediente regrese al juzgado de Villa La Angostura. “Estamos esperando que llegue el expediente al juzgado local ”, explicó el funcionario.

La resolución judicial habilita al juez de primera instancia en lo Civil y Comercial, Francisco Astoul Bonorino, a disponer el desalojo en caso de que los ocupantes no restituyan voluntariamente el camping.

La disputa judicial por el dominio del camping del Correntoso comenzó en 2013 y todavía permanece en litigio.

Una disputa judicial que comenzó hace más de diez años

El conflicto por el camping Correntoso tiene sus antecedentes en 2013, cuando el entonces intendente Roberto Cacault, presentó una demanda civil para recuperar el predio.

Después de varios años de trámite judicial, el 11 de diciembre de 2019, el entonces juez civil y comercial de Junín de los Andes, Andrés Luchino, dictó una sentencia que condenó a los ocupantes a devolver el camping a la Municipalidad, bajo apercibimiento de proceder al desalojo.

Sin embargo, la resolución fue objeto de distintas presentaciones y recursos judiciales impulsados por la comunidad mapuche, lo que extendió el conflicto durante los años siguientes.

El expediente llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, que confirmó la sentencia favorable al Municipio.

En paralelo, la gestión de Javier Murer intentó abrir una instancia de diálogo con representantes de la comunidad Paicil Antriao para encontrar una salida al conflicto. No obstante, las conversaciones no prosperaron.

Ante este escenario, el Gobierno municipal resolvió avanzar con el pedido de ejecución judicial para recuperar la administración del camping.

El camping del lago Correntoso está ocupado desde 2011 por los Paichil Antriao. El pedido de reivindicación ancestral fue rechazado por el TSJ ya que no pudieron acreditar esas pruebas. Foto: Romina Braicovich.

Qué resolvió la Justicia sobre el desalojo del camping Correntoso

El último pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia se produjo el 5 de octubre de 2026, cuando la Sala Civil, integrada por los vocales Roberto Germán Busamia y Evaldo Darío Moya, rechazó un recurso extraordinario federal presentado por el abogado Virgilio Sánchez, representante legal de la comunidad.

La presentación buscaba que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisara una resolución dictada por el máximo tribunal neuquino en febrero de este año.

En aquella oportunidad, el 3 de febrero, el TSJ había rechazado los recursos de nulidad y de inaplicabilidad de ley interpuestos por la comunidad contra una decisión de la Cámara Provincial de Apelaciones.

Esa resolución había confirmado lo dispuesto el 27 de diciembre de 2024 por el juez Santiago Montorfano, quien ordenó remitir el expediente al juzgado de Villa La Angostura, a cargo de Astoul Bonorino.

De esta manera, la Justicia provincial ratificó la competencia del magistrado local para intervenir en la ejecución del fallo.

Si bien la comunidad todavía puede recurrir directamente en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las instancias ordinarias de revisión en la Justicia neuquina se encuentran agotadas.

Además, la comunidad ya presentó una queja ante el máximo tribunal nacional en relación con la sentencia que ordenó devolver el camping, luego de que el TSJ rechazara otro recurso extraordinario federal en octubre de 2024.

Qué falta para que se concrete el desalojo en Villa La Angostura

El próximo paso será el regreso del expediente desde el Tribunal Superior de Justicia al Juzgado de primera instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Villa La Angostura.

Una vez que la documentación esté en manos del juez Francisco Astoul Bonorino, la Municipalidad podrá formalizar el pedido para que se ejecute la sentencia.

La medida podría derivar en una orden de desalojo si los integrantes de la comunidad Paicil Antriao no abandonan voluntariamente el predio.