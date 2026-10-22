Rolando Figueroa es el gobernador con mejor imagen en todo el país

Rolando Figueroa encabeza el ranking de los tres gobernadores mejor valorados por los habitantes de sus propias provincias. Así lo estableció un estudio que la consultora CB Global Data realizó a partir de las encuestas de opinión que desarrolló en lo que va del presente mes.

El gobernador neuquino lidera el ranking con el 55,8% de imagen positiva; seguido por sus pares Osvaldo Jaldo , de Tucumán, con el 53,7%; y en tercer lugar por Gustavo Sáenz , de Salta, con el 53,4% de aprobación.

Según los guarismos de la consultora, entre los que menos consenso tienen se ubica R icardo Quintela , de La Rioja, quien ocupa el último peldaño con el 42,8% de imagen positiva; y apenas más arriba se encuentran Axel Kicillof , de la provincia de Buenos Aires, con el 43,1%; y Gustavo Melella , de Tierra del Fuego, con el 43,5% de aprobación.

La pregunta radica en qué es lo que ubica a Figueroa en la cima del ranking nacional. Se trata de un interrogante al que en la administración neuquina suele responder con la siguiente frase: la respuesta excede a Vaca Muerta.

Acciones de gestión

Aunque el país entero y el mundo de los hidrocarburos miran hacia la formación neuquina, hay un hecho que el propio Figueroa se ha encargado de difundir una y otra vez; y que encierra, básicamente, el siguiente concepto: Vaca Muerta es solo una roca, el desarrollo es esfuerzo neuquino.

Fue Figueroa quien gestionó ante el gobierno nacional para que el upstream, (primera etapa en la cadena de valor de la industria del petróleo y gas) fuera incluido en el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) y los resultados están a la vista. El propio presidente, Javier Milei, elogió la decisión del neuquino durante la visita que realizó a la provincia el lunes último.

La llegada de nuevas inversiones y el desarrollo acelerado no solo permitieron la generación de recursos para la construcción de rutas, escuelas y viviendas, sino también para fortalecer las áreas de seguridad y salud y para trazar estrategias que comenzarán a dar sus frutos en el futuro cercano. La más importante de ellas es, posiblemente, la exportación de gas natural licuado (GNL) a gran escala.

Estas acciones que redundan en mejoras en la calidad de vida de la población tienen su correlato en otras que generan considerable impacto y aceptación en el común de la sociedad. Ni bien asumió, en diciembre de 2023, Figueroa estableció la tolerancia cero a los ñoquis, las indisciplinas y la corrupción. Fruto de ello, los despidos de los que este medio ha dado cuenta en reiteradas oportunidades.

Claudio Espinoza

Esto coexiste con otras acciones que no registran antecedentes en la provincia. Entre ellos, se encuentran el fin de las jubilaciones de privilegio, los narco tests a los altos funcionarios del Estado, la ficha limpia, la eliminación de gastos innecesarios y la reducción de la planta política. Estas acciones permitieron contar con recursos para poner en marcha el sistema de becas (Gregorio Álvarez), que asegura la continuidad educativa en todos los niveles, desde el jardín de infantes hasta la enseñanza superior.

Las acciones siguen. Sin ir más lejos, este miércoles, el gobernador anunció que, a partir de 2028, las empresas neuquinas que contraten proveedores y trabajadores radicados en la provincia dejarán de pagar el impuesto sobre los Ingresos Brutos. La medida fue presentada durante una reunión que mantuvo con el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quien visita la provincia con marcada asiduidad. La prioridad para los neuquinos -tanto en el acceso a las fuentes de trabajo como en la formación laboral- es otra de las decisiones que respaldan al modelo neuquino.

Figueroa también ha decidido fortalecer a la segunda actividad económica de la provincia: el turismo. Y es por eso que las obras vinculadas a transformar la infraestructura turística, mejorar la conectividad y ampliar la oferta de atractivos y servicios demandarán una inversión de 413.800 millones de pesos, que se sumará a las inversiones ya realizadas.

Puestos de trabajo

El crecimiento de la industria manufacturera es otro punto saliente en materia de trabajo y planificación. Según datos del Ministerio de Capital Humano de la Nación, durante el primer trimestre de 2026 la provincia alcanzó los 14.382 puestos de trabajo registrados, lo que representa su máximo histórico. Los rubros que más trabajadores emplean son maquinaria y equipo (33% del empleo industrial), otros productos de metal (16%), alimentos (16%), minerales no metálicos (7%) y productos químicos (5%).

En paralelo, Neuquén fortalece su perfil exportador. Durante el primer semestre del año alcanzó los USD 4.303,8 millones en exportaciones de bienes, un crecimiento del 42% interanual, que representa el 8,7% del total nacional y el 48,9% de todo lo exportado por la Patagonia. El 98,2% corresponde a combustibles y energía, con el petróleo crudo como gran protagonista.

Los números favorables siguen y ayudan a entender por qué la provincia lidera los indicadores a nivel nacional. En el primer semestre de 2026, la Argentina registró un 32,3% de pobreza, 0,7 puntos porcentuales más que en el mismo período de 2025. Neuquén-Plottier, en cambio, recorrió el camino inverso: bajó del 22,4% al 19,6%, una reducción de 2,8 puntos. Los números son contundentes.

Figueroa también logró fortalecer la seguridad con inversiones en policía (incluso sumó las pistolas Taser) y mejoras en la infraestructura. A la compra de móviles le sumó, por ejemplo, las ampliaciones de comisarías y cárceles.

En materia de bienestar, Neuquén también está un paso adelante. Según los datos elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), durante el primer semestre de este año, las ventas en supermercados subieron 3,5% en Neuquén. De este modo, la provincia lideró el grupo de las cuatro que tuvieron números positivos: Río Negro (1,0%), San Luis y La Pampa (0,7%). Para el resto, es decir, para la inmensa mayoría, la curva fue descendente.

La encuesta

Estas y otras acciones explican los resultados a los que arribó CB Global Data, consultora que se dedica a la investigación de opinión pública, el estudio del clima social, la consultoría política y la proyección de escenarios electorales en América Latina.

En este caso realizó su muestreo en todas las provincias, más la ciudad de Buenos Aires. En lo que hace al ranking de gobernadores, consultó a 24.612 personas en todo el país (es decir, entre 886 y 1176 casos por provincia), lo que da un margen de error decididamente bajo: entre el 2.9 a 3.3% . El trabajo de campo lo realizó entre el 11 y 15 del mes en curso