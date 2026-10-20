El gobernador Figueroa se reunió con el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, durante la AOG Patagonia 2026. El encuentro permitió abordar oportunidades y proyección internacional de la energía neuquina.

El gobernador Rolando Figueroa y el embajador Peter Lamelas en la AOG Patagonia

El gobernador Rolando Figueroa mantuvo este martes un encuentro con el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, para dialogar sobre las oportunidades de inversión y el desarrollo energético de la provincia. De la reunión participó también el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido.

“Generamos las condiciones para que los inversores miren a Neuquén”, destacó Figueroa y recordó que estos espacios de intercambio permiten “vincularnos, aprender y posicionar a Neuquén en la agenda global”.

La reunión se concretó luego de la participación del diplomático en una disertación organizada por la Cámara de Comercio Argentina Texas en el centro de convenciones Domuyo , en la continuidad de las actividades por la Oil & Gas ( AOG) Patagonia 2026 , uno de los principales encuentros de la industria hidrocarburífera de la región, que se desarrolla en la capital neuquina hasta el jueves 22 de octubre.

El gobernador también destacó la importancia de generar previsibilidad para quienes deciden invertir. “Neuquén es una provincia que atrae inversiones porque las promueve”, sostuvo.

“Estamos preparados para competir con los mejores del mundo”, afirmó el mandatario y destacó el avance de los proyectos de gas natural licuado (GNL), “con el objetivo de optimizar la cadena de valor y generar las condiciones necesarias para exportar energía.

Por su parte, el embajador Peter Lamelas se refirió al interés de Estados Unidos en acompañar proyectos vinculados con el petróleo, el gas y la infraestructura energética. En tanto, proyectó que las inversiones estadounidenses en la Argentina podrían alcanzar los 20.000 millones de dólares.

“Vaca Muerta es el motor del éxito económico del país”, sostuvo. Además, elogió la producción récord de Argentina “de aproximadamente un millón de barriles diarios y un superávit comercial energético que asombra al mundo entero”.

El funcionario norteamericano destacó además el impacto del Corredor Andes-Atlántico, que permitirá “modernizar la infraestructura” que conecta pozos y minas con el Atlántico, respaldar Argentina LNG y “posicionar al país como proveedor confiable de energía y minerales críticos”.

La Oil & Gas Patagonia 2026, tuvo su inauguración el lunes 19 y contó con la participación del presidente de la Nación, Javier Milei que compartió el acto junto al gobernador y el titular del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Ernesto López Anadón, funcionarios nacionales, provinciales y municipales.

La exposición reúne a más de 550 empresas, especialistas y referentes de la industria, con conferencias técnicas, encuentros empresariales y actividades académicas que se extenderán hasta el jueves 22.