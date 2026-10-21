El Ejecutivo profundizó la purga contra agentes estatales que acumulaban meses sin pisar sus oficinas. Ahora intimarán a los involucrados para que devuelvan cada peso percibido indebidamente.

Tolerancia cero en Neuquén: echaron a cinco ñoquis y van por la devolución de los sueldos

Tolerancia cero en Neuquén: echaron a cinco ñoquis y van por la devolución de los sueldos Claudio Espinoza

La purga de incumplidores que puso en marcha el gobierno de Rolando Figueroa ni bien asumió —en diciembre de 2023— escribió otro capítulo. Este martes, el gobierno provincial despidió a otros cinco agentes de la administración pública que encajan en la categoría popularmente conocida como “ñoqui” .

Estos castigos son producto de la tolerancia cero que cuenta con amplísimo consenso social. Y tan larga es la lista que resulta lisa y llanamente imposible seguirle el rastro.

En uno de los casos que se conocieron en las últimas horas, el gobierno convalidó una resolución del Consejo Provincial de Educación ( CPE ) y le impuso la sanción de cesantía a Cecilia Lourdes Villanueva , quien se desempeñaba como auxiliar de servicios en el Colegio Ceferino Namuncurá de Junín de los Andes.

Los auditores dieron por acreditado que la portera incurrió en abandono de cargo, por haber faltado en forma injustificada y consecutiva, a lo largo del período que se extendió desde el 10 de marzo de 2023 al 7 de mayo de 2024.

Pero eso no es todo, ya que el Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, también se vio alcanzado por la purga que marca un claro cambio en el cuidado de los recursos del Estado provincial neuquino, respecto de la gestión anterior.

En este caso, la sanción de cesantía recayó sobre la ahora ex agente Johana Elisabet Zenteno, quien pertenecía a la planta permanente y faltó en forma injustificada a su puesto de trabajo durante el período comprendido entre el 16 de febrero y el 30 de septiembre de 2024. Según se informó al respecto, “no compareció a ejercer su derecho de defensa”.

La tercera de las cesantías recayó sobre la ahora ex agente Elisa Marina Vázquez. Ella era planta permanente de la subsecretaría de Trabajo dependiente del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

Se configuró abandono de cargo por inasistir en forma injustificada a su puesto de trabajo entre el 15 de abril y el 31 de mayo de 2024, según consta en documentación oficial.

En el mismo ministerio

Las otras dos cesantías remiten al Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura. Una de ellas alcanzó al ahora ex agente Carlos Ignacio Somoza, quien era planta permanente de la Subsecretaría de Juventudes. Le endilgaron abandono de cargo “por ausencias continuas e injustificadas, durante el período del 1 al 22 de julio de 2024”.

En el expediente consta que se presentó en la dirección superior de Sumarios, junto con su letrado patrocinante; también que impugnó la sanción y que efectuó un descargo, al que los auditores consideraron carente de pruebas.

La quinta cesantía (y segunda de ese ministerio) recayó sobre la ex agente Karina Graciela Gerban. Ella era planta permanente de la subsecretaría de Deportes y faltó en forma injustificada a su puesto de trabajo durante el período comprendido entre el 11 de julio y el 30 de septiembre de 2024.

En el expediente se explica que “del análisis de las pruebas resulta acreditado” que no demostró interés alguno por presentar documentación a fin de justificar las reiteradas ausencias.

En los cinco casos se dispuso que se investigue si cobraron sueldos sin haber trabajado y se ordenó que, de ser así, se los convoque a devolver ese dinero. Se advirtió, además, que si no lo devuelven, se le dará intervención a la Fiscalía de Estado para que inicie las actuaciones judiciales correspondientes.