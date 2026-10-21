Calles, casas y comercios de Perú inundados en pocas horas: alerta por El Niño

Las precipitaciones intensas comenzaron a golpear con fuerza varias zonas. Las imágenes del impacto del fenómeno que no da tregua.

Las inundaciones en distintas zonas del norte de Perú dejaron calles, viviendas y comercios bajo el agua tras las intensas lluvias.

Las intensas lluvias en Perú provocaron inundaciones en distintos sectores del norte del país, donde el agua ingresó a viviendas y comercios, complicó la circulación y volvió a exponer los problemas de drenaje urbano. La situación generó preocupación por las consecuencias de las precipitaciones y los riesgos asociados al fenómeno de El Niño .

El avance del agua afectó tanto a zonas residenciales como a espacios comerciales. Mientras los vecinos intentaban retirar el agua de sus hogares y proteger sus pertenencias, los equipos de emergencia desplegaron medidas para facilitar el drenaje y reducir la acumulación en los puntos más comprometidos.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre la posibilidad de nuevas precipitaciones en la costa norte y la sierra. En paralelo, las autoridades coordinaron acciones para atender la emergencia y evaluar los riesgos ante la continuidad de las lluvias.

Las zonas más afectadas por las inundaciones en Perú

Entre los sectores afectados figuran distintos puntos de Piura, el distrito de Veintiséis de Octubre y Chulucanas, capital de la provincia de Morropón. En esta última localidad, el agua ingresó a viviendas y comercios y alcanzó unos 30 centímetros de altura en el mercado Modelo, según informó la Agencia Andina.

En la ciudad de Piura, las precipitaciones también dejaron calles anegadas y complicaron el desplazamiento de peatones y vehículos. Los vecinos debieron retirar el agua de sus casas, mientras los equipos de emergencia instalaron sistemas de drenaje en cinco sectores para intentar aliviar la situación.

Uno de los puntos afectados fue la avenida José Aguilar Santeban, donde el agua permanecía sobre la calzada y había ingresado a viviendas. En algunos inmuebles, el nivel superaba los 20 centímetros, pese a las tareas de una cisterna que intentaba reducir el volumen acumulado.

El agua ingresó a las viviendas y los vecinos reclamaron soluciones

La emergencia volvió a poner en evidencia las dificultades que presentan algunos sectores urbanos para evacuar el agua de lluvia. En distintas zonas, los sistemas de desagüe resultaron insuficientes frente a la acumulación de líquido, lo que prolongó los aniegos y agravó los inconvenientes para las familias afectadas.

El reportero Danilo Valdivieso describió calles convertidas en lagunas en un área residencial de Piura, donde los vecinos reclamaron maquinaria adicional para retirar el agua. La circulación quedó restringida en varios tramos y algunas familias debieron improvisar barreras para proteger muebles, electrodomésticos y otros objetos.

Uno de los damnificados, Roger Caro, contó que colocó ladrillos debajo de sus pertenencias y levantó una barrera para impedir que el agua avanzara hacia otros ambientes de su casa. “Siempre tenemos este problema y una pequeña lluvia inunda todo”, afirmó al describir las dificultades que enfrenta su familia cada vez que se registran precipitaciones.

El vecino también relató que los integrantes de su hogar debieron trasladarse al segundo piso cuando el agua ingresó a la planta baja. Además, advirtió sobre la posible contaminación del líquido acumulado: “Eso no solamente es agua de lluvia, son desagües y eso es lo que ha entrado a todos los hogares acá”, sostuvo.

La presencia de aguas residuales entre el líquido acumulado aumenta la preocupación por las condiciones de higiene y los posibles riesgos sanitarios. Por eso, además de las tareas de drenaje, resulta importante evitar el contacto directo con el agua contaminada y extremar las medidas de limpieza en las viviendas afectadas.

Qué advierte el Senamhi sobre las próximas lluvias

El Senamhi alertó sobre la continuidad de las precipitaciones en sectores de la costa norte y la sierra peruana, donde podrían registrarse lluvias de intensidad moderada a fuerte.

El pronóstico mantiene la atención sobre las zonas vulnerables a nuevos aniegos, en especial aquellas que presentan dificultades para evacuar el agua.

Las lluvias registradas desde la noche del lunes 19 y durante la mañana del martes 20 de octubre también reavivaron las dudas sobre la evolución de las condiciones climáticas durante los próximos meses.

La acumulación de agua en Piura y otras localidades del norte vuelve a poner en primer plano la necesidad de mejorar los sistemas de drenaje y la capacidad de respuesta ante episodios de precipitaciones intensas.

El Fenómeno El Niño y el riesgo de nuevas inundaciones

Las regiones del norte peruano presentan antecedentes de inundaciones durante episodios intensos de El Niño, un fenómeno climático que puede alterar los patrones de lluvia y elevar las temperaturas del mar. En zonas vulnerables, las precipitaciones abundantes pueden afectar viviendas, caminos, comercios y actividades productivas.

Piura y Tumbes se encuentran entre las regiones que requieren especial atención por su exposición a lluvias intensas. La evolución de las temperaturas oceánicas y los pronósticos meteorológicos serán factores importantes para evaluar el riesgo durante los próximos meses.

Aunque las inundaciones actuales muestran el impacto que pueden tener las precipitaciones sobre las ciudades, su evolución no permite atribuir automáticamente cada episodio al Fenómeno El Niño. Para establecer esa relación es necesario considerar los informes oficiales y el seguimiento de las condiciones climáticas.

Ante la posibilidad de nuevas lluvias, las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas afectadas y coordinan tareas para evacuar el agua acumulada. La situación en Piura vuelve a evidenciar la importancia de contar con infraestructura de drenaje adecuada y planes de prevención para reducir los efectos de futuras inundaciones.