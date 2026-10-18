Se inaugura el asfalto en la "ruta del paraíso" de la provincia de Neuquén

Rolando Figueroa anunció que el 20 de enero se habilitará el pavimento de la Ruta 23 entre Aluminé y Villa Pehuenia. Ya hay 38 kilómetros terminados.

El asfalto de la Ruta Provincial 23 entre Aluminé y Villa Pehuenia , uno de los corredores turísticos más atractivos de la cordillera neuquina, ya tiene fecha de inauguración. Será el 20 de enero, en plena temporada de verano, según anunció el gobernador Rolando Figueroa durante una recorrida por la obra.

"El 20 de enero vamos a inaugurar el asfaltado de la ruta 23 entre Villa Pehuenia y Aluminé", afirmó el mandatario el sábado, mientras supervisaba los trabajos. La obra incluye además un puente nuevo sobre el arroyo Rebolledo.

De acuerdo con la información oficial, el primer tramo, de 38 kilómetros, ya está totalmente pavimentado. El segundo, entre Puesto Jara y Litrán, avanza a buen ritmo.

Se inaugura el asfalto en la ruta entre Villa Pehuenia y Aluminé.

Durante la visita, los equipos viales colocaban la carpeta asfáltica a la altura de Bajada de los Ñires. Allí, Figueroa destacó que la obra fortalece la integración territorial y conecta a las comunidades de la región.

Un trazado de ruta entre pehuenes en Villa Pehuenia

El tramo Puesto Jara–Litrán tiene 22 kilómetros y está a cargo de la empresa Perfil SRL. Los trabajos comenzaron en el último trimestre de 2023, con un plazo de 18 meses efectivos de obra, y se frenaron durante los dos últimos inviernos por la veda climática que rige en la zona cordillerana. Cuando se licitó, en febrero de 2023, el presupuesto oficial de ese sector era de 2.391 millones de pesos.

A mediados de enero de este año, el tramo tenía 8 kilómetros pavimentados y la previsión oficial era sumar otros 10 antes de la llegada del invierno.

El paisaje que atraviesa la ruta obligó a ajustar el proyecto. Según informó la Provincia, una de las condiciones para avanzar fue garantizar que no se afectaran especies protegidas, por lo que el trazado se modificó en algunos sectores para evitar la tala de araucarias.

Además del asfalto, la obra incluye alcantarillas, terraplenes, gaviones y bases anticongelantes, preparadas para soportar las condiciones del invierno en la región.

Tres tramos y financiamiento externo

Según la Dirección Provincial de Vialidad, la pavimentación de la Ruta 23 se divide en tres tramos que suman cerca de 97 kilómetros: Pino Hachado–empalme con la Ruta 13 (38 kilómetros), Litrán–Puesto Jara (22 kilómetros) y Rahue–Pilo Lil (36 kilómetros). Este último, que lleva el asfalto hacia el sur, en dirección a Junín de los Andes, registraba en abril un 29 por ciento de avance.

Las obras se financian con fondos del CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), a través de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE).

Una ruta clave para el turismo

La Ruta 23 tiene unos 187 kilómetros y es considerada la más importante de la provincia en materia turística. Une Villa Pehuenia, Aluminé, Pilo Lil y Junín de los Andes, y vincula a tres pasos internacionales con Chile: Pino Hachado, Icalma y Mamuil Malal.

En invierno, el ripio, la nieve y el barro complican la circulación en buena parte de la traza. Con el pavimento, el camino podrá transitarse durante todo el año. Según el gobierno provincial, eso permitirá fortalecer el turismo y la producción, y consolidar la integración de la región del Pehuén.

La obra forma parte del Plan Vial Neuquén 2026, que prevé intervenir 2.050 kilómetros de rutas provinciales con trabajos de pavimentación y repavimentación. El objetivo, según la administración provincial, es mejorar la accesibilidad, integrar regiones y favorecer el desarrollo turístico y productivo.

"Estamos ejecutando más de 1.000 kilómetros de rutas", sostuvo Figueroa, y aseguró que esa cifra equivale a todo lo pavimentado en la historia de Neuquén.

El gobernador enmarcó la obra en el lema de su gestión, "1.000 días, 1.000 razones, 1.000 obras", y dijo que ese es el Neuquén que pretende, con obras permanentes en todo el territorio.