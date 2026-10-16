Intensa búsqueda de dos adolescentes y una joven, todos desaparecidos en Neuquén

Buscan a una joven mujer de 33 años, Además, emiten Alerta Nati de dos menores de 15 y 17 años.

Buscan a dos adolescentes y a una joven desaparecidos en Neuquén.

La Policía de la Provincia de Neuquén emitió tres comunicados por la desaparición y búsqueda de una joven desaparecida y de dos alertas Nati por dos menores que se ausentaron de su domicilio.

Una mujer de 33 años que desapareció este último martes a las 9 también en el oeste de la ciudad. Fue identificada como Noelia Carolina Peña, de nacionalidad argentina, tez blanca, cabellos rojizos, ojos marrones y contextura física delgada.

De acuerdo a la información policial, fue vista por última vez ayer y vestía una remera cerleste, pantalón Adidas negro y zapatillas blancas. Ante cualquier información pueden comunicarse al Tel .: (299) 4192047.

Alerta Nati por dos adolescentes

Emitieron dos alertas Nati por dos adolescentes desaparecidos. Uno de ellos tiene 17 años y su identidad es Jorge Sebastián Gauna. Según la descripción proporcionada por la Policía, es de contextura física delgada, de tez blanca, de una altura de 1.76 metro; ojos marrones y cabellos cortos negros. Estaba vestido, al momento de ausentarse con pulóver negro, pantalón jean celeste y zapatillas negras.

Ante cualquier información comunicarse con Fiscalía de Homicidios o la Commisaría 21º al TEL. (299) - 4705734.

El otro menor cuyo paradero se desconoce y es buscado en las últimas horas es Tiziano Sergio Pardo, de 15 años.

Sus características físicas son: contextura física delgada, una altura de 1.50 metros, tez trigueña; ojos oscuros y cabellos cortos negro.

Se desconoce cómo estaba vestido al momento de ausentarse. Ante cualquier información comunicarse con Fiscalía de Homicidios o la Comisaría 18º al TEL. (299) - 4460891.

¿Qué es Alerta Nati?

Alerta Nati es un protocolo de emergencia implementado para la búsqueda inmediata de personas desaparecidas, especialmente de niños, niñas y adolescentes.

Este sistema se activa cuando se reporta la desaparición de una persona y se considera que su vida o integridad física puede estar en peligro.

Según reza la Ley, la autoridad de aplicación es la Policía del Neuquén, que una vez que surge el aviso da la alerta a todos los medios de comunicación y viraliza por redes la búsqueda.

Vale recordar que, en Neuquén, no se dan casos de secuestro de menores, pero hay que ser claros, dado el caso, las primeras 24 horas son claves para la localización.