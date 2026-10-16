Diluvio histórico en Estambul: muertos, desaparecidos y autos arrastrados por la fuerza del agua

Una vez más, el fenómeno de El Niño deja escenas desoladoras. Se trata de un temporal sin precedentes en más de 80 años. Las impactantes imágenes.

Estambul registra catastróficas inundaciones en las últimas horas, y las lluvias fueron las peores en más de 80 años, dijo el viernes el ministro del Interior de Turquía. La cifra de fallecidos ya llega a cuatro, hay desaparecidos y cientos de autos fueron arrastrados por la fuerza del agua.

Un diluvio histórico deja escenas de caos en la ciudad turca, donde las devastadoras lluvias arrastraron vehículos, anegaron viviendas y calles. Una vez más, el fenómeno de El Niño deja escenas desoladoras.

Medios locales afirman que se trata de un temporal de lluvias sin precedentes en más de ocho décadas que paralizó Estambul, la ciudad más poblada de Turquía, donde las inundaciones dejaron al menos cuatro muertos , cinco desaparecidos y miles de personas evacuadas.

Estambul, la ciudad más grande de Turquía con 16 millones de habitantes, recibió en 48 horas más lluvia que el promedio histórico combinado de septiembre y octubre, reportó la agencia noticiosa estatal Anadolu.

Caos en las calles y autos arrastrados por la fuerza del barro

Las autoridades detallaron que las precipitaciones, que comenzaron el miércoles por la noche, anegaron viviendas, comercios, calles y pasos subterráneos, provocaron un caos de tránsito y dejaron numerosos vehículos atrapados bajo el agua.

En algunos barrios, la fuerza de la corriente arrastró automóviles y los hizo chocar entre sí, en medio de escenas de desesperación. Las imágenes recorrieron de inmediato las redes sociales.

Murat Kurum, ministro de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático, aseguró que se trató de las lluvias más intensas registradas en Estambul en los últimos 83 años, una marca que refleja la magnitud del fenómeno que golpeó a la metrópoli turca.

Un trágico diluvio: cuatro muertos y desaparecidos

Entre las víctimas se encuentra un adolescente de 14 años que murió electrocutado tras pisar un charco en un parque del distrito de Fatih. Otra persona, de 34 años, falleció después de resbalar en una vereda de Sariyer y golpearse la cabeza. El cuerpo de una tercera víctima fue encontrado cerca de un parque en el distrito de Kagithane.

Y finalmente el cuerpo de un hombre de 66 años fue hallado el viernes bajo un puente en el distrito de Sariyer, en Estambul.

Por estas horas continúan las tareas de búsqueda y asistencia, y más de 3000 personas que habían quedado atrapadas por las inundaciones fueron evacuadas, de acuerdo con el balance difundido por Kurum.

Ante el riesgo de nuevas inundaciones, las autoridades reforzaron las medidas preventivas. La gobernación de Estambul extendió hasta al menos este viernes la suspensión de clases, mientras que algunos empleados públicos recibieron licencia para permanecer en sus hogares durante el jueves.

Kurum, por su parte, pidió a la población que evitara salir de sus viviendas, y las autoridades prohibieron la circulación de motocicletas hasta nuevo aviso para reducir los riesgos en las calles anegadas.

La situación seguía siendo delicada, ya que el servicio meteorológico turco pronosticó nuevas lluvias para Estambul y sus alrededores durante los próximos días, lo que mantenía en alerta a las autoridades y a los equipos de emergencia.