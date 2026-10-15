El nuevo parte médico del Papa León XIV: qué se sabe tras su operación de cáncer de pulmón

El Sumo Pontífice fue sometido a una operación este martes y continúa hospitalizado. Qué indicaron desde la Santa Sede sobre su estado de salud.

León XIV se recupera de la intervención quirúrgica por un tumor maligno en su pulmón.

El estado de salud del Papa León XIV es monitoreado atentamente, mientras continúa internado en el Hospital Gemelli de Roma. El martes fue operado para extirparle un tumor maligno en el pulmón derecho y en las últimas horas se dieron detalles de su estado de salud.

Este miércoles el parte médico firmado por los médicos Luigi Carbone y Stéfano Margaritora , el Pontífice de 71 años había "realizado fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por la habitación. Ha retomado su alimentación habitual, tomando el desayuno y el almuerzo".

Según indicaron, la evolución posoperatoria es normal y por el momento, no se comunicaron complicaciones.

Este jueves por la mañana se conoció un nuevo parte médico: "El Papa ha transcurrido bien la noche en el hospital, se ha levantado y ha desayunado", señalaron en un escrito publicado en redes sociales de la Sala de Prensa de la Santa Sede.

El Papa concelebró una misa y expresó su deseo de viajar a Latinoamérica

Los especialistas dispusieron que León XIV siga por el momento internado para continuar con su recuperación. Hasta ahora el equipo médico no informó si será necesario un tratamiento adicional.

Tras realizarse los estudios y análisis de sangre previstos este miércoles, por la tarde concelebró una misa en la décima planta del hospital Gemelli, donde permanece bajo seguimiento médico.

Posteriormente, el portavoz Bruni reveló el deseo de León XIV de realizar el viaje a Sudamérica. "Hemos escuchado las palabras del Papa sobre el viaje, sobre su intención, su deseo y también el hecho de ir", expresó a los periodistas.

El Vaticano estima que el líder de la Iglesia Católica permanecerá hospitalizado aproximadamente una semana, aunque el tiempo definitivo dependerá de su evolución clínica. En ese sentido, cancelaron sus compromisos oficiales hasta el próximo 20 de octubre.

Qué pasará con el viaje a la Argentina y los feriados por su visita

Por ahora, la visita del 8 al 11 de noviembre a la Argentina no registra cambios oficiales. El arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, precisó que no hubo alteraciones en la agenda y que la organización de la visita sigue en pie.

El Vaticano, los obispos y los gobiernos de los países involucrados acordaron que cualquier anuncio -sea de confirmación, ajuste o reprogramación- se hará de forma conjunta y coordinada.

Al mismo tiempo, el presidente Javier Milei fue explícito: el Gobierno está dispuesto a modificar el calendario oficial si el estado de salud de León XIV obliga a reprogramar la visita. Sin embargo, subrayó que la prioridad en este momento es la recuperación del Papa.

Qué operación le hicieron al papa León XIV

León XIV fue sometido a una cirugía torácica en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma. Para garantizar la extirpación completa del tumor, los médicos le removieron el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida, un procedimiento que permite operar con pequeñas incisiones y asistencia de una cámara.

El segundo comunicado del Vaticano precisó que el análisis del tejido extraído durante la intervención confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, una forma de cáncer que se origina en las células glandulares del pulmón. La enfermedad ya era sospechada a partir de los estudios preoperatorios.