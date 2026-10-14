El nuevo parte médico del Papa León XIV tras su operación: : "Ya camina por la habitación"

El líder de la Iglesia Católica fue operado por cáncer de pulmón. Qué informó el Vaticano sobre su recuperación y lo que se sabe sobre el pos-operatorio.

El papa León XIV fue operado este martes para extirparle un tumor maligno en el pulmón derecho. La intervención concluyó con éxito, según informó el Vaticano, que horas más tarde confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar mediante un examen histológico realizado durante la cirugía.

Este miércoles por la mañana, la Santa Sede informó que el Sumo Pontífice "pasó una noche tranquila" y los análisis de sangre y radiografía de tórax que se realizaron dieron resultados dentro de los parámetros esperados para la cirugía a la que se sometió.

En el nuevo parte médico informaron que el Papa realizó fisioterapia respiratoria y comenzó a caminar por la habitación . "Ha retomado su alimentación habitual , tomando el desayuno y el almuerzo", precisaron.

"La evolución sigue según lo previsto", subrayaron los médicos. Es la primera vez en la historia que se sabe que el líder de la Iglesia católica tiene cáncer, algo que generó un fuerte impacto y marcó el inicio de una nueva etapa, cargada de incertidumbre.

León XIV permanece internado en el Hospital Gemelli después de la cirugía a la que fue sometido este martes para extirparle un tumor maligno de pulmón.

Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, informó que "el estado de ánimo del Papa es bueno", indicaron desde Vatican News.

Cómo serán los cuidados del Papa tras la operación pulmonar

Los especialistas dispusieron que León XIV siga por el momento internado para continuar con su recuperación. Hasta ahora el equipo médico no informó si será necesario un tratamiento adicional.

Aunque el Vaticano no haya llevado a cabo cambios en su agenda respecto al viaje a Latinoamérica, la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho lo obligará a adaptarse a una nueva rutina, con mayores cuidados y controles médicos.

Por el momento se informó que el período de recuperación posoperatoria será de siete días y que todas las audiencias quedaron canceladas hasta el próximo martes 20 de octubre.

En su comunicación anterior, el Vaticano había confirmado que León XIV pasó una buena noche y evolucionando de acuerdo a lo esperado para una cirugía que duró casi 3 horas y en la cual perdió el lóbulo inferior de pulmón derecho.

Qué pasará con el viaje a la Argentina y los feriados por su visita

Por ahora, la visita del 8 al 11 de noviembre a la Argentina no registra cambios oficiales. El arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, precisó que no hubo alteraciones en la agenda y que la organización de la visita sigue en pie.

El Vaticano, los obispos y los gobiernos de los países involucrados acordaron que cualquier anuncio —sea de confirmación, ajuste o reprogramación— se hará de forma conjunta y coordinada.

Aún así, este miércoles por la mañana el portavoz Bruni reveló el deseo de León XIV de realizar el viaje. "Hemos escuchado las palabras del Papa sobre el viaje, sobre su intención, su deseo y también el hecho de ir", expresó a los periodistas.

Al mismo tiempo, el presidente Javier Milei fue explícito: el Gobierno está dispuesto a modificar el calendario oficial si el estado de salud de León XIV obliga a reprogramar la visita. Sin embargo, subrayó que la prioridad en este momento es la recuperación del Papa.