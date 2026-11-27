Especialistas explican cómo influyen los antecedentes en la columna, qué hábitos agravan el desgaste y cuándo se evalúa la cirugía.

El dolor de espalda es una dolencia común que motiva numerosas consultas médicas y genera ausentismo laboral. Si bien las causas más frecuentes están ligadas a distensiones musculares, problemas discales, artritis, osteoporosis o enfermedades inflamatorias, la influencia genética y los antecedentes familiares emergen como factores relevantes en su aparición.

La predisposición hereditaria interactúa con otros elementos como lesiones, los cambios propios del envejecimiento y el estilo de vida. La Universidad del Sur de California destaca que, si bien no determina un diagnóstico inevitable, la herencia genética puede hacer a ciertas personas más susceptibles a estas alteraciones.

Condiciones como la escoliosis, caracterizada por una curvatura anormal de la columna, y la enfermedad del disco intervertebral, donde hay desgaste de los discos amortiguadores, muestran una relación significativa con la carga genética. Investigaciones han identificado variantes en genes vinculados a la producción de colágeno, esencial para la estabilidad de los discos, como un posible factor de riesgo hereditario.

La herencia genética en afecciones espinales

La escoliosis, una curvatura lateral de la columna, puede tener componentes genéticos, incluyendo formas congénitas y la escoliosis idiopática adolescente. El doctor Michael Safaee, neurocirujano especializado en columna de la Universidad del Sur de California, señala la existencia de un componente genético que incrementa la susceptibilidad a estas alteraciones, sin predecir con certeza su desarrollo.

La enfermedad del disco intervertebral, definida por el desgaste de los discos entre las vértebras, presenta una mayor probabilidad de aparición en personas con familiares de primer grado afectados. Una variante genética asociada al riesgo puede heredarse sin que la afección se manifieste necesariamente. Factores no genéticos como el envejecimiento, el tabaquismo, la obesidad, la inflamación crónica y el tiempo prolongado al volante también influyen en la degeneración discal, lo que subraya que los antecedentes familiares son una pieza del rompecabezas, no la explicación completa.

Tratamientos y cuándo considerar la cirugía

El abordaje terapéutico del dolor de espalda varía según su causa, duración e intensidad. La mayoría de los episodios se resuelven con autocuidado y cambios en el uso del cuerpo en pocas semanas. Para la prevención, se recomiendan actividades aeróbicas de bajo impacto, fortalecimiento del tronco, mantenimiento de un peso saludable y abandono del tabaco.

Cuando el dolor se prolonga por más de tres meses, se considera crónico. El ejercicio y la fisioterapia son las primeras opciones no quirúrgicas, a menudo complementadas con tratamientos inyectables como bloqueos nerviosos o inyecciones epidurales de esteroides para aliviar el dolor temporalmente si se identifica su origen.

La cirugía, aunque no es la primera alternativa, puede ser útil si las pruebas de imagen confirman una alteración estructural que no responde a tratamientos conservadores, requiriendo una evaluación individual detallada.