El accidente de tránsito ocurrió este jueves por la tarde a la altura del kilómetro 2093. Desde Vialidad Nacional solicitaron circular con precaución.

El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 2093 de la Ruta 40.

Una vez más, la Ruta 40 fue escenario de un impactante siniestro vial . En esta ocasión, el accidente de tránsito se registró este jueves 26 de noviembre, en horas de la tarde, y tuvo como protagonistas a un automóvil Toyota Corolla blanco y un camión de carga que chocaron de frente.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 2093 , en la zona de Brazo Huemul , en el sector de Guardaparques, en cercanías de Villa La Angostura .

De acuerdo a la información confirmada por LM Neuquén , por motivos que aún son materia de investigación, ambos vehículos impactaron de manera frontal. Como consecuencia de la violenta colisión, el conductor del Corolloa quedó atrapado en el interior del habitáculo.

Tras conocerse el hecho, personal de la Policía de la provincia de Neuquén, Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura y profesionales del Hospital “Dr. Oscar Arraiz” se hicieron presentes en el lugar y comenzaron a trabajar para liberar al automovilista y asistir a los demás involucrados.

Gentileza: Vialidad Nacional.

Varios ocupantes asistidos y trasladados

Este medio pudo confirmar que el conductor del Toyota Corolla es un hombre mayor de 60 años. Tras una ardua labor, logró ser rescatado del interior del vehículo y trasladado al centro de salud local.

Respecto al resto de los ocupantes involucrados en el siniestro, fueron derivados previamente para recibir atención médica.

Las autoridades informaron que no se registraron víctimas fatales, solo importantes daños materiales.

Gentileza: Vialidad Nacional.

Cortaron el tránsito para realizar las tareas de rescate

Producto del violento impacto y ante la necesidad de garantizar el trabajo del personal de emergencia, la circulación vehicular debió ser interrumpida de manera total sobre la Ruta 40.

Alrededor de las 18:40, desde Vialidad Nacional emitieron un comunicado en el que solicitaron a los automovilistas respetar las indicaciones de las fuerzas de seguridad que trabajaban en el lugar.

Más tarde, alrededor de las 19:30, el organismo confirmó que la circulación vehicular había sido restablecida y que la calzada se encontraba despejada.

Sin embargo, personal policial permanecía en el sector trabajando para asistir la circulación de los vehículos. Por este motivo, se recomienda reducir la velocidad, extremar las medidas de precaución y respetar las indicaciones.

Respecto a los motivos que desencadenaron el choque frontal no se emitió un parte oficial, así como tampoco la gravedad de las lesiones sufridas por los involucrados.