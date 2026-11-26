Una arquitecta encargada de las primeras pericias en la vivienda advirtió sobre la posibilidad de un desmoronamiento.

Una arquitecta encargada de las primeras pericias en la vivienda advirtió sobre la posibilidad de un desmoronamiento.

Una constructora deberá pagar una indemnización millonaria a un vecino del barrio Centro Oeste de la ciudad de Neuquén por los daños provocados en su vivienda durante la construcción de un edificio en un lote aledaño. La condena también comprende una reparación por los padecimientos ocasionados al grupo familiar, ya que el agravamiento de las fisuras y grietas que afectaron el inmueble “incidieron en la tranquilidad y seguridad del grupo familiar que lo habitaba”.

Según la demanda, los problemas comenzaron a mediados de 2020 , cuando las tareas de demolición, excavación y construcción en un terreno vecino provocaron roturas en las paredes, filtraciones y daños estructurales. Luego de realizar reclamos al propietario de la obra y al municipio, el vecino denunció la caída de escombros y hierros sobre el techo y el patio de su vivienda, donde habitualmente jugaban sus dos hijas.

El juez civil Javier Alarcón explicó, en primer término, que la construcción del edificio constituye una actividad riesgosa y, por lo tanto, no es necesario demostrar que el constructor actuó con negligencia o impericia, sino demostrar los daños y que su causa fue la obra. En ese sentido, consideró acreditado que había daños que eran atribuibles a la construcción. “La actividad constructiva crea un marcado riesgo, en tanto introduce factores que resultan idóneos para producir daños como los aquí verificados”, sostuvo.

Para arribar a esa conclusión, se basó en dos pericias. Ambas identificaron los daños, describieron su evolución y aportaron una explicación técnica que los vinculaba con la construcción del edificio.

La primera fue confeccionada por una arquitecta en 2022 e identificó rajaduras en sectores de vigas y columnas, filtraciones de agua, roturas y agujeros en el techo de chapa y movimientos del cielorraso. La profesional afirmó que las vibraciones habían agravado los problemas de humedad y que los daños afectaron la estructura de la vivienda. También advirtió sobre la posibilidad de un desmoronamiento. El segundo estudio fue efectuado por un ingeniero civil al año siguiente y ratificó las conclusiones del primero.

Alarcón también evaluó las actuaciones de la Municipalidad de Neuquén, que permitieron acreditar incumplimientos en las medidas de seguridad de la obra. Asimismo, subrayó la relevancia de las declaraciones de testigos, quienes describieron “la afectación de la vida cotidiana de la familia”. Según los testimonios, “las niñas no podían utilizar normalmente el patio ni la pileta porque aparecían restos de escombros, cigarrillos y maderas con clavos”.

La Sala IV de la Cámara de Apelaciones integrada por Cecilia Pamphile y Manuel Castañón López confirmó la sentencia. La jueza explicó por qué la existencia de daños anteriores a la construcción no justificaba reducir la indemnización, que fue uno de los pedidos del responsable de la obra.

También profundizó en la comparación entre el estado de la vivienda antes del comienzo de la obra y los daños constatados posteriormente. Sostuvo que la existencia de una fisura anterior no significa que el constructor pueda desentenderse de su reparación cuando la obra la transforma en una grieta de mayor magnitud.

“Si bien la vivienda presentaba algunas patologías con anterioridad al inicio de la obra, los daños constatados durante su ejecución resultan de una entidad y extensión considerablemente mayores”, indicó.