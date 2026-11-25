Los hermanos Eguía llevan Fuerza Libertaria a Primero Neuquén, sin espejo ni colectora. Gaido anticipó que el 11 presentará a quien busque sucederlo.

Primero Neuquén sumó un aliado más de cara a las elecciones 2027 . Fuerza Libertaria, el partido referenciado en parte con la familia Eguía , anunció que se incorpora al espacio del intendente Mariano Gaido para las elecciones provinciales y municipales del 14 de febrero. Los dirigentes repitieron varias veces una condición: no habrá lista espejo ni colectora, y sus candidatos irán directamente dentro de Primero Neuquén.

El anuncio se hizo en una conferencia frente al río Neuquén, sobre el mirador de Parque del Este, uno de los mejores puntos panorámicos de la naturaleza de la ciudad. Allí Gaido también dio una definición que la política capitalina esperaba: el próximo 11 de diciembre, presumiblemente, se conocerá quién será el candidato o la candidata de Primero Neuquén a la intendencia.

Carlos Eguía (hijo) explicó que el acercamiento nació en las bases del partido. "Cuando nos reuníamos con nuestros afiliados nos decían que les gustaba la ciudad que había dejado Pechi", contó, en referencia al exintendente Horacio Quiroga . Y comparó: "Si los vecinos están conformes con Pechi, hoy con Mariano tienen que estar el triple de conformes".

Según explicó, los afiliados insistían en un pedido de acercamiento a la gestión municipal. "Acérquense a Primero Neuquén, es el futuro de la provincia". Aseguró que la decisión abarca a todo el partido, "desde el presidente, que es Carlos Eguía, hasta el último afiliado que se afilió ayer a las cuatro de la tarde". El objetivo, dijo, es que Primero Neuquén sea la lista más votada en la ciudad y en la provincia.

Todos los candidatos de Primero Neuquén se sacaron fotos en el mirador de Parque Este. Sebastián Fariña Petersen

Elecciones 2027, Joaquín Eguía: "No tengo por qué mentirles"

Cuando le preguntaron cómo funcionará el acuerdo, fue determinante. "Fuerza Libertaria no va a ir como espejo y tampoco va a llevar colectora. Nuestros candidatos, tanto en el interior como en la ciudad, van a ir dentro de Primero Neuquén", dijo.

Para defender el peso propio del partido, recordó su último resultado electoral. "Los pingos se ven en la cancha. Fuimos a elecciones y sacamos el 8 por ciento", afirmó.

Joaquín Eguía, concejal por la ciudad, contó que el respaldo interno fue amplio. "El 99% de las reuniones estuvieron de acuerdo con unirnos a Primero Neuquén. Si no, les diría que fue un 80, un 70, un 30; no tengo por qué mentirles", dijo. También quiso despejar cualquier lectura en clave nacional: "Acá no se está discutiendo a quién se va a votar a nivel nacional, sino la ciudad y la provincia que queremos".

Sebastián Fariña Petersen

El dirigente puso el foco en la juventud y respaldó el discurso con nombres de cargos y edades. Mencionó que el candidato a concejal de Varvarco tiene 19 años. En Paso Aguerre, el candidato de la comisión de fomento tiene 20 y la presidenta, 27. En Andacollo el candidato tiene 30 y en Curi Leuvú, 24. En Zapala, el primer concejal tendrá menos de 25 años.

"Lo más conocido es poner a los jóvenes en el número 20 de las listas. Hoy Primero Neuquén los está llevando en los puestos expectantes", sostuvo. "Esa es la participación que la juventud no necesita, sino que se merece". Carlos (h) agregó que en todas las listas del interior los candidatos serán menores de 30 y que "en algunas localidades chicas hay sub 25 también".

Joaquín vinculó esa apuesta con un problema cotidiano: el acceso a la vivienda. "Siguen teniendo 27, 28, 29 años y siguen viviendo con los padres", describió. Mencionó además la salud mental como un tema que "hay que empezar a trabajar seriamente". Sobre los loteos con servicios, prometió: "Vamos a trabajar para que sea el doble y para que sea en cada una de las localidades".

Del acuerdo programático dijo poco. Contó que ya hay candidatos del interior en conversación para las listas de concejales y que durante la campaña presentarán proyectos de ley y de ordenanza.

También dejó un mensaje con destinatario abierto. Aseguró que no hablaría de otros partidos, pero anticipó que "a partir de mañana" otros sí lo harán. Según él, son dirigentes "desesperados por integrar la lista de algunos partidos".

"Los jóvenes no son futuro, son el presente"

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María "Tana" Pasqualini, celebró la incorporación. "Para nosotros es muy importante que Fuerza Libertaria hoy esté con nosotros, con esa mirada tan particular que tienen y tan presente", dijo.

Los hermanos Eguía junto a Mariano Gaido y Christian Haspert. Sebastián Fariña Petersen

Pasqualini recordó que ambos espacios ya venían trabajando juntos en el Concejo, "con ordenanzas que cambian la vida de los neuquinos". Sostuvo además que "los jóvenes no son futuro, son el presente que va a construir esta ciudad para quienes vienen".

Gaido describió a Primero Neuquén como un espacio que "se nutre de diferentes espacios" y que acompaña al gobernador Rolando Figueroa. Volvió a descartar un armado espejo: "Trabajamos seriamente en la oportunidad de compartir un espacio, compartir proyectos, compartir una propuesta de gobierno".

El intendente presentó su gestión como continuidad de la de Quiroga. Dio como ejemplos el paseo costero, que según dijo ya alcanza 35 kilómetros, y los loteos con servicios. "Ya llevamos en siete años 8.220 lotes con servicios entregados, trabajando en equipo con el gobernador, y ahora lo vamos a proyectar mucho más rápido", afirmó.

Aseguró que Neuquén capital es "la ciudad mejor administrada en 2.500 municipios del país", sin endeudamiento y con superávit desde hace siete años. También dijo que el municipio destina el 22% de sus recursos a gasto en personal, a su juicio el menor porcentaje del país.

Para Gaido, el empleo tiene que venir del sector privado. Como ejemplo citó el parque industrial municipal, reservado a empresas neuquinas. Dijo que se inscribieron más de 800 firmas y que, en sus declaraciones juradas, se comprometieron a generar 18.062 puestos de trabajo.

La sucesión, con fecha: todo un equipo

La pregunta que más se repitió fue quién será su sucesor. Gaido no dio nombres y habló de un equipo que funciona desde 2019. Mencionó a Fernando Schpoliansky, Mauricio Serenelli, Juan Hurtado, Alejandro Nicola y a Pasqualini, "que nos tiene a todos cortitos". "Hablar de personas en particular, o de que hemos sido artífices únicos de este crecimiento, es mentira", dijo.

Ante la insistencia, terminó por dar la fecha: "La presentación va a ser el 11". Y cerró con una sola certeza: "Solamente puede ser una la candidata o el candidato".

Mariano Gaido anunció el acuerdo programático entre Fuerza Libertaria y Primero Neuquén. Sebastián Fariña Petersen

El acuerdo con los Eguía llega pocos días después del que Gaido cerró con Ramón Rioseco, intendente de Cutral Co. El viernes 20 de noviembre ambos anunciaron que Primero Neuquén acompañará al Frente y la Participación Neuquina con colectoras y candidatos propios en Cutral Co. Esa modalidad se repetirá en otras ciudades.

La diferencia de formato salta a la vista. Con Rioseco, Primero Neuquén eligió las colectoras. Con Fuerza Libertaria, los libertarios entran sin sello propio en la boleta.

El entendimiento con Rioseco se apoya en el que antes había cerrado Figueroa: el dirigente de Cutral Co acompañará a La Neuquinidad en la elección provincial y el espacio del gobernador respaldará al Frente y la Participación Neuquina en esa ciudad. Figueroa y Gaido, a su vez, tienen desde 2024 un acuerdo político en defensa de los recursos de Neuquén.