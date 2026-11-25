El Juzgado Electoral Provincial difundió los requisitos y el procedimiento para oficializar candidaturas. Los partidos y alianzas deberán completar todo el trámite de manera digital.

Elecciones 2027 en Neuquén: hasta cuándo hay tiempo para presentar las listas de candidatos.

Los partidos políticos y las alianzas que quieran participar de las elecciones generales de Neuquén de 2027 ya tienen definido el cronograma para presentar a sus candidatos. El Juzgado Electoral Provincial publicó el instructivo con los pasos que deberán cumplir las agrupaciones y los requisitos exigidos para cada cargo. El plazo para entregar las listas vence el próximo 11 de diciembre.

Los comicios provinciales y municipales se realizarán el 14 de febrero de 2027. De cara a esa fecha, las autoridades electorales establecieron que todo el procedimiento de oficialización de candidaturas se realizará de manera digital, sin necesidad de presentar la documentación original en formato papel.

El primer paso que deberán cumplir las agrupaciones políticas es comunicar formalmente su intención de participar de las elecciones. Para eso, tendrán que realizar una presentación a través del sistema de ingreso web, dentro del expediente EXD 2099/26.

Una vez recibida esa comunicación, el Juzgado Electoral Provincial abrirá un incidente de oficialización para cada partido o alianza y notificará a sus representantes mediante la casilla SINE.

A partir de ese momento, los apoderados partidarios tendrán tiempo hasta el viernes 11 de diciembre para cargar la nómina de candidatos. Las listas deberán surgir del Sistema de Prevalidación de Candidatos y presentarse junto con toda la documentación respaldatoria.

Cómo se deberá presentar

Los formularios, certificados y demás requisitos tendrán que adjuntarse en formato PDF. Desde el organismo recomendaron reunir toda la documentación en un solo archivo, siempre que sea posible, y certificarla mediante el apoderado de la agrupación política.

Una de las particularidades del procedimiento es que los originales no deberán entregarse en papel. Quedarán bajo custodia del apoderado partidario y el Juzgado podrá solicitarlos si considera necesario verificar algún documento en particular.

Para completar la presentación, será obligatorio utilizar tres formularios modelo: uno para la aceptación del cargo por parte de cada candidato o candidata, otro correspondiente a la declaración jurada de no registrar inhabilidades ni incompatibilidades y un tercero para formalizar la presentación de la lista.

Además, el Juzgado Electoral realizará por su cuenta las consultas correspondientes al Registro de Deudores Alimentarios Morosos y al Registro de Violencia Familiar y de Género.

Una vez recibida la documentación, el organismo tendrá un plazo de 10 días para resolver si oficializa las candidaturas. Durante ese período, los apoderados podrán completar aquellos requisitos o documentos que hayan quedado pendientes.

Con esta definición, se convierte en la cuarta provincia en confirmar el desdoblamiento de sus elecciones de los comicios nacionales.

Qué requisitos deben cumplir los candidatos

El instructivo también detalla las condiciones legales que deben reunir las personas que busquen competir por los distintos cargos electivos.

Para postularse a gobernador o gobernadora de Neuquén, se requiere tener más de 30 años, contar con ciudadanía natural o, por opción, con al menos cinco años de ejercicio y acreditar cinco años de residencia inmediata en la provincia.

En el caso de las candidaturas a diputados provinciales, la edad mínima es de 21 años. También se exige ciudadanía natural en ejercicio o ciudadanía legal con cinco años desde su obtención, además de una residencia inmediata en Neuquén de cuatro años o más.

Para quienes quieran integrar los consejos escolares, las condiciones establecen tener más de 21 años, ser argentinos y acreditar dos años de residencia continua en el municipio correspondiente.

Las postulaciones para cargos municipales tienen requisitos particulares que dependen de la categoría de cada localidad. En los municipios de primera categoría también deberán contemplarse las disposiciones establecidas en sus respectivas cartas orgánicas.

Paridad de género y participación juvenil

Otro de los puntos centrales que deberán respetar las agrupaciones políticas es la integración de las listas bajo las normas de paridad de género. La legislación establece que las candidaturas deben alternarse entre personas de distinto género desde el primer lugar de la nómina de titulares hasta el último puesto de suplentes. De esta manera, la composición deberá mantener el orden establecido durante toda la lista.

También se encuentra vigente el requisito de participación juvenil para las candidaturas legislativas. En esos casos, las nóminas deberán incluir un 16% de personas de hasta 34 años. Además, al menos una de esas candidaturas deberá ubicarse entre los seis primeros lugares.

El cronograma electoral: las fechas que deben tener en cuenta los partidos

Además del vencimiento para presentar las candidaturas, el calendario establece otra fecha importante para las agrupaciones que competirán en las elecciones de febrero de 2027.

El próximo 4 de diciembre finalizará el plazo para solicitar el reconocimiento de alianzas electorales. El trámite deberá realizarse a través de la Mesa de Entradas Virtual.

El segundo vencimiento será el 11 de diciembre, cuando finalizará el período para presentar las listas de candidatos ante el Juzgado Electoral Provincial.

Finalmente, el domingo 14 de febrero de 2027 se realizarán las elecciones generales en Neuquén.

Hay una particularidad para tres localidades de la provincia: Cutral Co, San Martín de los Andes y Zapala. En esos municipios, las listas correspondientes a los cargos municipales deberán presentarse ante las respectivas Juntas Electorales Municipales y no ante el Juzgado Electoral Provincial.

Los partidos, apoderados y posibles candidatos pueden consultar los instructivos y descargar los formularios en el sitio oficial del Poder Judicial de Neuquén, en www.jusneuquen.gov.ar/elecciones. También se habilitó el correo electrónico [email protected] para recibir consultas relacionadas con el procedimiento y los requisitos de presentación.