Tres personas que están bajo sospecha por formar parte de una banda volvieron al banquillo en la Ciudad Judicial luego de múltiples incidentes. Las excusas les sirvieron de poco.

Los narcos de Cuenca XV habían sido beneficiados con la prisión domiciliaria en la inicial formulación de cargos.

Tres narcos del barrio Cuenca XV de esta capital no dudaron en aprovechar el beneficio de la prisión domiciliaria y en las últimas semanas, protagonizaron varios incidentes que movilizaron a la Policía provincial y el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Los narcos que generaron un enorme enojo en las autoridades están identificados por sus iniciales como C.B.F.S., J.A.Y. y M.E.M., quienes fueron imputados el pasado 29 de agosto, junto con otras cinco personas, por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la intervención de tres o más personas , en carácter de coautores. A uno de ellos también se le atribuyó la tenencia de armas de fuego.

La investigación incluyó tareas de vigilancia, intervenciones telefónicas y observaciones de distintos puntos de venta. Durante los allanamientos realizados en más de cinco domicilios se secuestraron drogas, dinero en efectivo, balanzas, anotaciones, vehículos y dos armas de fuego: una calibre 38 y otra de fabricación casera.

En la formulación de cargos encabezada por la fiscal Silvia Moreira y el asistente letrado Pablo Jávega, se acordó que cumplan prisión domiciliaria. De forma paralela, se les advirtió sobre las consecuencias del incumplimiento de las pautas de conducta.

Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

Sin embargo, a poco más de dos meses de la imputación, se comprobaron una seguidilla de incidentes. El hecho más grave que movilizó a las autoridades ocurrió el miércoles pasado, cuando durante un patrullaje personal policial detectó a una de las imputadas a unos 200 metros del domicilio donde debía cumplir la prisión domiciliaria. Al concurrir a la vivienda, los efectivos constataron que ninguna de las tres personas estaba allí.

Más tarde, dos de ellas fueron localizadas fuera del domicilio y detenidas. La tercera fue encontrada en el interior de la vivienda luego de que la Policía solicitara una orden de allanamiento.

Se sospecha que volvieron a la actividad del narcomenudeo

En la audiencia, Moreira y Jávega expusieron los informes policiales y los registros del Centro de Monitoreo que respaldaban los incumplimientos. También mencionaron comunicaciones y aportes de vecinos que advertían sobre la sospecha de que nuevamente estaban realizando actividades de narcomenudeo.

Varios de los narcos neuquinos están cumpliendo condenas por puntos de venta de estupefacientes desbaratados en los últimos años.

Las defensas cuestionaron la información presentada y aseguraron que C.B.F.S. había salido para llevarle comida a su hijo; que J.A.Y. estaba dormido por el efecto de una medicación y negó haber salido; y, en el caso de M.E.M., argumentaron que se había retirado del domicilio luego de una discusión.

Fin de la domiciliaria

La fiscalía no convalidó las justificaciones, pidió revocar las prisiones domiciliarias y disponer que las tres personas pasen a estar detenidas en una comisaría hasta terminar la investigación.

La jueza de garantías Natalia Pelosso hizo lugar al planteo, consideró acreditados los incumplimientos y ordenó la prisión preventiva para las tres personas. También recordó que las condiciones de la prisión domiciliaria habían sido explicadas en audiencias anteriores y que cualquier salida debía solicitarse a través de las defensas y contar con autorización judicial, lo que no fue corroborado en la audiencia realizada la semana pasada.

Prisión preventiva

La prisión preventiva es una medida cautelar que se aplica durante el proceso penal, antes de que exista una condena. Su finalidad es asegurar que las personas imputadas permanezcan a disposición de la investigación y evitar riesgos de fuga o de entorpecimiento. Concluida la investigación, se realiza el juicio y, si las personas imputadas resultan culpables, se fija una pena.