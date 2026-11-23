El turista fue interceptado por dos delincuentes en el centro de la ciudad. Había llegado al país apenas dos días antes y compartía sus recorridos en redes sociales.

Maurice Nelson, conocido en redes sociales como “Organic Mo”, fue asesinado durante un robo en Río de Janeiro.

Un influencer estadounidense fue asesinado durante un violento ataque de motochorros en el centro de Río de Janeiro , Brasil . El episodio ocurrió el viernes a la madrugada y quedó registrado en un video que comenzó a circular en las redes sociales.

La víctima era un turista que documentaba su experiencia de viaje y compartía imágenes de los lugares que visitaba. Su recorrido por la ciudad brasileña había comenzado pocos días antes del episodio.

El hombre fue identificado como Maurice Nelson , conocido en internet como “ Organic Mo ”. Había llegado a Brasil dos días antes y tenía previsto recorrer tanto los principales puntos turísticos como distintos sectores de la vida cotidiana de los cariocas. Durante el asalto, los delincuentes lo persiguieron y le dispararon hasta provocarle la muerte.

El crimen ocurrió cerca de las 2:10 de la mañana en la Rua dos Inválidos. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que dos hombres en moto siguieron a Nelson por la calle.

Cuando intentó escapar, el acompañante bajó del vehículo, lo alcanzó y tras empujarlo al piso le disparó. Los agresores huyeron inmediatamente.

Cuanto llegó la policía, el turista tenía en su poder un celular y 800 reales en efectivo, pero no llevaba documentos, lo que dificultó su identificación inicial.

La investigación policial y el testimonio de una testigo clave

Nelson trabajaba como funcionario de prisiones en el Centro Penitenciario Parnall en Jackson. En su tiempo libre, había comenzado un canal de YouTube dedicado a compartir crónicas de viajes por todo el mundo.

Durante su estadía en la ciudad, visitó algunas de las principales atracciones turísticas . El día de su llegada, Maurice publicó una foto en la Escalera de Selarón. Al día siguiente, publicó una foto junto al Cristo Redentor.

Entre los testigos que declararon en la causa se encuentra una mujer que había estado con Nelson en un boliche poco antes del ataque. Según el diario Metrópoles, la mujer dijo que se conocieron a través de una aplicación de citas.

La principal hipótesis es que el turista fue víctima de un intento de robo y que habría reaccionado ante la amenaza, aunque los investigadores no descartan otras líneas y buscan esclarecer el motivo del crimen.

El impacto en redes y el mensaje del consulado de Estados Unidos

La noticia de la muerte de Maurice Nelson generó conmoción entre amigos y familiares, que expresaron su dolor en redes sociales.

Dena Morgan lo recordó como “una verdadera leyenda de la comunidad” y destacó el impacto que tenía entre las personas que lo conocían. Por su parte, Craig Wise expresó su tristeza por lo ocurrido y aseguró que resultaba difícil encontrar palabras para describir el significado de una pérdida de esa magnitud. Ambos mensajes reflejaron el dolor que provocó su muerte entre quienes compartían un vínculo con él.

En tanto, el Consulado de Estados Unidos en Río de Janeiro confirmó el fallecimiento de un ciudadano estadounidense y señaló que se encontraba brindando asistencia a sus familiares. Sin embargo, la representación diplomática evitó proporcionar información adicional sobre el caso y aclaró que no divulgaría más detalles por respeto a la privacidad de la familia.