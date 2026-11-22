Las escuelas técnicas de Neuquén mostraron sus proyectos y el talento de sus estudiantes.

Las escuelas técnicas de Neuquén abrieron sus puertas durante las últimas semanas para compartir con la comunidad los proyectos, conocimientos y experiencias que sus estudiantes desarrollaron a lo largo del año. Las exposiciones reunieron trabajos de distintas especialidades y permitieron conocer cómo se prepara a los jóvenes para enfrentar los desafíos del mundo laboral y productivo.

Las actividades se realizaron durante dos semanas en el marco del Día Nacional de la Educación Técnica , que se conmemora cada 15 de noviembre. En esta oportunidad, las muestras alcanzaron a las 30 Escuelas Provinciales de Educación Técnica (EPET) y a las cuatro Escuelas Provinciales de Educación Agropecuaria (EPEA) que funcionan en Neuquén .

Las jornadas permitieron exhibir los aprendizajes adquiridos en las aulas, los talleres y los laboratorios, con propuestas que combinaron conocimientos tradicionales con nuevas herramientas tecnológicas. Entre los trabajos presentados hubo desarrollos de robótica, impresión 3D, automatización de procesos, electrónica, programación y aplicaciones de inteligencia artificial.

La directora de Educación Técnica del Consejo Provincial de Educación (CPE), Angélica Correa, recorrió durante la semana algunas de las exposiciones y destacó la importancia de esta modalidad educativa para el desarrollo de la provincia. La funcionaria señaló que detrás de cada prototipo de robótica, proyecto de energías renovables o desarrollo agroindustrial existe un trabajo sostenido de las instituciones, acompañado por políticas de equipamiento y una comunidad educativa comprometida con la formación de técnicos capacitados para responder a las necesidades actuales y futuras.

Robótica, impresión 3D y nuevas tecnologías

Uno de los aspectos destacados de las muestras fue la variedad de proyectos vinculados con la innovación tecnológica. Los estudiantes compartieron experiencias relacionadas con herramientas utilizadas en diferentes sectores de la industria y el desarrollo digital.

Entre las propuestas se encontraron trabajos de robótica, impresión 3D, automatización y control de procesos mediante sistemas PLC, mecanizado de precisión con diseño asistido por computadora y electrónica programable. También hubo desarrollos de software, aplicaciones móviles y herramientas de inteligencia artificial para crear prototipos conectados y soluciones destinadas a resolver problemas concretos.

Estas experiencias permiten que los alumnos incorporen conocimientos que luego pueden aplicar en distintos ámbitos productivos, además de familiarizarse con tecnologías que tienen una presencia cada vez mayor en el mercado laboral.

La formación también estuvo vinculada con el cuidado del ambiente y las características económicas de cada región. En ese sentido, varias instituciones presentaron proyectos relacionados con energías renovables, mediante el uso de aerogeneradores y paneles solares, además de iniciativas de eficiencia energética y movilidad sustentable.

En las escuelas agropecuarias, en tanto, se exhibieron propuestas relacionadas con la producción sostenible. Hubo experiencias de hidroponía automatizada, monitoreo de suelos y aprovechamiento de residuos, con el objetivo de integrar los conocimientos técnicos a las actividades productivas locales.

Las muestras de las EPEA se realizaron durante la semana anterior, en coincidencia con el cierre de los ciclos productivos de cada establecimiento.

Una formación que busca abrir oportunidades laborales

Otro de los puntos importantes de las exposiciones fue la posibilidad de mostrar las experiencias que los estudiantes de sexto año adquirieron durante sus prácticas profesionalizantes y pasantías en empresas e instituciones públicas. Estas instancias forman parte de la preparación para el egreso y permiten que los jóvenes conozcan de cerca distintos espacios de trabajo, se familiaricen con las exigencias de cada actividad y puedan proyectar sus próximos pasos, ya sea mediante la continuidad de estudios superiores o la incorporación al mundo laboral.

Durante una de las actividades realizadas en la EPET N° 17, el docente Pablo Richardi destacó el valor de la educación técnica como una herramienta para generar oportunidades y transformar la realidad. En ese sentido, planteó que el aprendizaje no se limita a construir objetos, máquinas o estructuras, sino que también permite desarrollar proyectos personales, adquirir conocimientos y formar ciudadanos capaces de aportar a sus comunidades.

El docente también recordó que la institución lleva más de 20 años celebrando el Día de la Educación Técnica y valoró los avances vinculados con la infraestructura escolar. En particular, señaló que, después de casi dos décadas, están próximos a inaugurar el taller del ciclo orientado de Automotores, una obra esperada por la comunidad educativa.

El rol de las escuelas técnicas en Neuquén

El Día Nacional de la Educación Técnica se celebra cada 15 de noviembre en recuerdo de la creación del Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET), en 1959. Ese organismo, que actualmente tiene su continuidad en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), tuvo un papel fundamental en la organización y el fortalecimiento de la enseñanza técnico-profesional en Argentina.

La modalidad surgió con el objetivo de acompañar el desarrollo industrial y productivo del país, mediante la formación de trabajadores especializados y profesionales capacitados para distintas actividades.

En Neuquén, las exposiciones anuales se consolidaron como espacios de encuentro entre las instituciones, las familias y los sectores productivos de cada localidad. Además de permitir que los estudiantes compartan sus trabajos, funcionan como una oportunidad para acercar a la comunidad las distintas orientaciones y posibilidades que ofrece la educación técnica.

Con proyectos que combinan innovación, producción y compromiso ambiental, las EPET y las EPEA buscan fortalecer la formación de jóvenes preparados para continuar sus estudios, incorporarse al mercado laboral y participar del desarrollo de sus localidades.