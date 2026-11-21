La isla Santiago, combina antiguas fortalezas, iglesias coloniales, playas de arena dorada y aguas turquesas. El lente de Sergio Dovio en el país africano.

Las hermosas playas de Cabo Verde en el lente de Sergio Dovio para LM Neuquén.

La isla Santiago alberga a Praia, la capital de Cabo Verde , y también a Cidade Velha, una antigua capital que conserva parte de la historia colonial del archipiélago. Fundada por los portugueses, es considerada la ciudad más antigua del trópico y fue declarada Patrimonio de la Humanidad.

Entre sus construcciones históricas se destaca el Fuerte Real de San Felipe , ubicado sobre una colina y construido en 1593. Desde allí se defendía la ciudad de posibles ataques de franceses e ingleses. También llaman la atención las casas levantadas con piedras, que todavía forman parte del paisaje de Cidade Velha.

El lugar tuvo un papel central durante la época colonial, ya que fue la ruta oficial portuguesa para el tráfico de esclavos. Además, su puerto fue escala de dos grandes navegantes: Cristóbal Colón , en 1497, durante su tercer viaje hacia América, y Vasco da Gama , en 1498.

Una iglesia colonial entre las ruinas de Cidade Velha

Otro de los edificios históricos de la isla es la iglesia colonial Nuestra Señora de la Concepción. Su construcción comenzó en 1555 y finalizó en 1693, aunque fue destruida por piratas en 1712. Sus restos fueron encontrados entre las ruinas de Cidade Velha.

Se trata del edificio colonial de origen europeo más antiguo descubierto en África subsahariana.

La historia también convive con atractivos naturales particulares. Cerca de Cidade Velha se encuentra un baobab de aproximadamente 500 años, otro de los puntos que llaman la atención de quienes recorren la isla.

Las playas de la isla Santiago

Además de su patrimonio histórico, Santiago cuenta con atractivos turísticos muy apreciados, entre ellos distintas playas que ofrecen paisajes y propuestas variadas.

En el extremo norte de la isla se encuentra la playa de Tarrafal, caracterizada por su arena dorada, sus palmeras y sus aguas turquesas.

Otra opción es Prainha, una playa pequeña y de acceso más restringido. En sus alrededores hay un hotel de alta categoría y un restaurante donde se sirven comidas típicas, en un espacio que se destaca por su diseño.

En esa misma zona se encuentra el Faro Dona Maria Pia, inaugurado en 1881. Su construcción fue necesaria debido a la gran cantidad de accidentes marítimos que se producían en las costas de la isla. Actualmente, fue declarado Patrimonio Cultural Nacional.

Por último, Quebra Canela es una playa más grande y popular, donde se puede elegir entre una cantidad considerable de restaurantes y bares.