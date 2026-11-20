La cadena nacional, que cuenta con más de 10 años de trayectoria, apostó por la capital neuquina para iniciar su expansión hacia el interior del país.

Con una propuesta que combina la atención tradicional de las carnicerías de barrio, una amplia variedad de productos y promociones exclusivas, Carnicerías RES desembarcó en Neuquén capital con la apertura de tres sucursales.

La empresa, que cuenta con más de 200 locales en Buenos Aires, eligió la ciudad para dar su primer paso hacia el interior del país.

La firma busca acercarse a los vecinos de distintos sectores de la capital neuquina con una oferta que incluye carne vacuna, pollo, cerdo y productos preparados. Además, ofrece un programa gratuito de beneficios para que sus clientes puedan acceder a descuentos y promociones.

En diálogo con LM Neuquén, el gerente comercial de Carnicerías RES, Matías Grondona, explicó que “se trata de una cadena que tiene muy fuerte presencia en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, con más de 200 locales y más de 10 años de historia”.

Claudio Espinoza

Una fuerte apuesta por Neuquén capital

Grondona destacó que la llegada a Neuquén capital representa un paso importante en el crecimiento de la firma. “Se decidió poner el primer pie fuerte en el interior y se eligió la ciudad de Neuquén capital, donde en el mes de octubre abrimos tres locales”, señaló.

La llegada de Carnicerías RES a la región se concretó durante octubre de 2026, con la apertura de tres establecimientos ubicados en puntos estratégicos de la ciudad.

Actualmente, los vecinos pueden encontrar sus productos en las siguientes direcciones:

Julio A. Roca 193.

Avenida Provincia de San Juan 1141.

Río Senguer 1771.

Claudio Espinoza

“Ahí tenemos los tres locales ubicados donde ofrecemos la misma propuesta”, indicó el gerente comercial, al explicar que las sucursales mantienen los mismos estándares de atención, productos y beneficios.

Respecto de los motivos que llevaron a la empresa a apostar por la capital neuquina, Grondona explicó que se trató de una decisión estratégica, considerando las perspectivas de crecimiento de Neuquén que fueron determinantes.

Atención personalizada y variedad de productos

Uno de los principales objetivos de la cadena es recuperar la experiencia de compra de las carnicerías tradicionales, donde el vínculo entre el comerciante y el cliente ocupa un lugar central.

En este sentido, Grondona explicó que la atención personalizada es uno de los pilares de Carnicerías RES, ya que permite conocer las preferencias de cada consumidor y ofrecer recomendaciones de acuerdo con sus necesidades.

Claudio Espinoza

“Lo que tiene la cadena RES es esa excelente atención de nuestra gente, que está muy relacionada con el carnicero de barrio, con ir conociendo al cliente y entender lo que va queriendo”, destacó. “Lo que tiene la cadena RES es esa excelente atención de nuestra gente, que está muy relacionada con el carnicero de barrio, con ir conociendo al cliente y entender lo que va queriendo”, destacó.

A esta característica se suma un modelo de establecimientos que busca ofrecer comodidad durante las compras, con locales grandes e iluminados. “Trabajamos muy fuerte el tema de la inocuidad y la limpieza”, agregó.

En cuanto a la oferta comercial, la cadena dispone de carne vacuna, pollo, cerdo y diferentes productos preparados, con alternativas pensadas tanto para las comidas cotidianas como para reuniones familiares o encuentros con amigos.

“Tenemos una gran variedad de productos que no todas las carnicerías de barrio tienen, por lo menos acá en Capital, y esperamos que también sea lo mismo en Neuquén”, detalló. “Tenemos una gran variedad de productos que no todas las carnicerías de barrio tienen, por lo menos acá en Capital, y esperamos que también sea lo mismo en Neuquén”, detalló.

Claudio Espinoza

Club RES: cómo acceder a las promociones y descuentos exclusivos

Además de la variedad de productos y la atención personalizada, otro de los beneficios que la cadena trasladó a Neuquén es su programa de descuentos Club RES, una membresía gratuita que permite acceder a promociones exclusivas.

“Siempre, cuando el cliente viene a nuestros locales, lo esperamos con promociones”, destacó el gerente.

Para acceder a estos beneficios, los consumidores deben registrarse a través del sitio web www.club.res.com.ar.

Claudio Espinoza

“El Club RES es nuestro club de membresía, donde los clientes se pueden anotar gratuitamente y con eso acceden a descuentos”, explicó. “El Club RES es nuestro club de membresía, donde los clientes se pueden anotar gratuitamente y con eso acceden a descuentos”, explicó.

Una vez completado el registro, los socios pueden identificarse con su número de DNI al momento de realizar sus compras en cualquiera de las sucursales de la cadena.

“Solamente entrando a la web del Club RES, ya se anotan y, cuando vayan al local y compren, les van a preguntar si son clientes o no. Dicen que sí, ahí directamente te piden documento y con eso ya acceden a los descuentos o a las promociones”, concluyó Grondona.