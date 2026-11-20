El dirigente zapalino Gastón Calabró integraba el Frente de Todos. Había sido candidato a intendente en 2019 y 2023, pero perdió las elecciones frente a Carlos Koopmann.

La comunidad de Zapala lamentó este viernes la muerte de Gastón Calabró, un dirigente político de 47 años que fue candidato a intendente en 2019 y 2023, y que se desempeñó como delegado de la agencia Pami de esa localidad entre 2020 y 2022.

Calabró integró los gabinetes municipales bajo las intendencias de Raúl Podestá y Soledad Martínez, donde ocupaba el cargo de secretario de gobierno, y falleció este viernes después de atravesar una larga enfermedad.

En 2019, el dirigente había buscado darle continuidad a la gestión de Soledad Martínez y se postuló como candidato a intendente de Zapala bajo la alianza Unidad Ciudadana - Frente Neuquino, pero fue derrotado por el candidato del MPN, Carlos Koopmann . Ese triunfo significó el regreso del partido provincial a la gestión zapalina.

En 2023, Calabró insistió con la candidatura y una postura crítica hacia la gestión municipal. En este caso, se sumó al Frente de Todos, y recibió el respaldo del actual intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, que se había postulado para el cargo de gobernador, así como del diputado provincial Darío Martínez.

El resultado se inclinó otra vez a favor del MPN, con la reelección de Koopmann para un segundo mandato frente a la Municipalidad de Zapala.

En sus últimas publicaciones en redes sociales, el dirigente del Frente de Todos celebró el triunfo de Lula en las elecciones de Brasil y también cuestionó la elección del 14 de febrero como fecha para las elecciones provinciales.

Sus fotos también lo muestran celebrando en familia su 47° cumpleaños o disfrutando del desempeño deportivo de Boca Juniors.

Desde la Cooperativa Eléctrica de Zapala informaron que sus restos serán velados en Sala B de Avellaneda 1295, mientras que la ceremonia de despedida se realizará este viernes 20 a las 6 de la tarde.

El intendente de Zapala, Carlos Koopmann, difundió la noticia y publicó un mensaje de despedida para Calabró, un rival político pero también un destacado vecino de la ciudad, con un rol protagónico en la vida pública local. "Tuvimos miradas distintas desde la política, pero siempre nos unió el amor por Zapala", aseguró.

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Las despedidas de sus seres queridos

A través de las redes sociales, vecinos de Zapala y otros compañeros de su espacio político expresaron sus condolencias por el fallecimiento del ex secretario de gobierno.

"Así te queremos recordar, como lo que fuiste, un tipo que siempre amó la política, un libro caminante, aprendí mucho de vos y me diste la oportunidad de conocer este mundo maravilloso llamado política. Vuela alto compañero que llegó tu hora de descansar Gaston Calabro, te vamos a extrañar compañero y amigo", expresó Sabino Moreno en una publicación que acompañó con la foto de una recorrida por los barrios zapalinos.

"Se va a extrañar mucho no verte cuando pase por Zapala, tomarme unos mates con vos, hablar de tantas cosas. Militarás en el cielo, muchos angeles se volveran peronistas, alentaras a tu querido Unión de Zapala desde la tribuna alta", expresó Mario Bustos en otra publicación.

El diputado provincial Darío Martínez también usó las redes sociales para expresar su pésame. "Con una enorme tristeza despido al compañero Gastón Calabró", escribió.

"Se fue un gran compañero, pero también un enorme cuadro político. Un hombre con una profunda formación, que conocía y quería a nuestra provincia y especialmente a su querida Zapala. Gastón tenía convicciones, compromiso y, sobre todo, una enorme calidad humana. De esas personas con las que daba gusto compartir la militancia, discutir ideas y construir", reflexionó Martínez.

Y agregó: "Su partida deja un vacío inmenso.Mi abrazo más sincero a su familia, a sus amigos y a todos los compañeros en este momento tan doloroso".

"Me cuesta entender esta noticia. Compañero querido, qué falta nos vas a hacer", escribió la ex diputada provincial Ayelén Gutiérrez, que integró la fórmula con Rioseco para llegar a la gobernación de la provincia en 2023.

El candidato a intendente para las elecciones de 2027 por Primero Neuquén, Diego Villegas, también publicó su mensaje de pesar. "Hoy despedimos a Gaston Calabro, un dirigente que formó parte de la historia política de Zapala y que, desde su lugar, trabajó por nuestra comunidad. La política también es reconocer las trayectorias y el compromiso de quienes dedicaron años a la vida pública. Mis condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Un fuerte abrazo en este difícil momento", escribió.

Desde los centros de jubilados de la localidad también expresaron su pésame y reconocieron su trabajo desde la delegación de Pami para brindarles asistencia. "Te agradecemos por todo lo que hiciste y abrazos al cielo", publicaron desde uno de los centros de adultos mayores.