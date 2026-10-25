Zapala comienza un proyecto habitacional para acompañar tratamientos de salud mental.

Con una millonaria inversión, el proyecto que impulsa el gobierno provincial articula infraestructura, salud mental e inclusión social.

La ciudad de Zapala contará con un nuevo Dispositivo de Inclusión Habitacional (DIH), una iniciativa impulsada por el Gobierno de Neuquén para acompañar a personas que atraviesan procesos de recuperación en salud mental y promover su inclusión en la comunidad.

La obra , ejecutada a través del Ministerio de Infraestructura provincial, presenta un avance del 11% y demanda una inversión de 1.159 millones de pesos . Según lo previsto, los trabajos finalizarán en marzo de 2027.

El edificio se construye en la intersección de las calles R. Picardi y Buenos Aires, en la Región del Pehuén. El proyecto contempla una superficie inicial de 280 metros cuadrados, dentro de una propuesta integral que alcanzará los 400 metros cuadrados.

El espacio estará destinado a personas con padecimientos de salud mental, incluidas aquellas que atraviesan problemáticas de consumo y que realizan tratamientos ambulatorios o se encuentran en condiciones de ser externadas de instituciones especializadas, pero no cuentan con una alternativa habitacional para continuar su recuperación.

Cómo estará diseñado el nuevo complejo habitacional de Zapala

La propuesta busca brindar un entorno seguro y accesible, con acompañamiento profesional, que permita fortalecer la autonomía de los residentes y favorecer su integración a la vida comunitaria.

En una primera etapa, el complejo contará con cuatro habitaciones individuales, sanitarios, un estar-comedor de aproximadamente 65 metros cuadrados, cocina, lavadero, enfermería y espacios de trabajo para el personal de salud. También se proyecta un patio destinado al esparcimiento y a las actividades recreativas.

El diseño incorporará criterios de accesibilidad para personas con movilidad reducida y una distribución de los ambientes que permitirá organizar las habitaciones de acuerdo con las necesidades de atención y supervisión de los equipos profesionales.

Además, el proyecto prevé una segunda etapa de ampliación, que sumará cuatro habitaciones y nuevos sanitarios. De esta manera, el dispositivo alcanzará una capacidad proyectada de ocho habitaciones.

La iniciativa forma parte de una política provincial que articula infraestructura, salud mental e inclusión social, con el objetivo de generar alternativas habitacionales que acompañen los procesos de recuperación y faciliten la continuidad de los tratamientos en la comunidad.