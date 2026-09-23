Figueroa y Koopmann presentaron un mega plan de obras para Zapala

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente de Zapala, Carlos Koopmann , presentaron un ambicioso plan para consolidar el desarrollo de la ciudad como nodo logístico de la provincia, con fuertes inversiones en obras viales y de desarrollo urbano, y acciones de gobierno que permitirán ampliar el acceso a la tierra y a servicios básicos en los diferentes barrios.

En forma paralela, se impulsará el crecimiento de la Zona Franca y del Parque Industrial , incentivando la radicación de empresas que generen mano de obra local, y se fomentará la ampliación de la oferta académica de nivel terciario y universitario, para que los jóvenes zapalinos puedan capacitarse y estudiar sin necesidad de irse de la ciudad.

El evento, que se presentó en el Cine Teatro Amado Sapag sirvió, además, para que el gobernador presentara su informe de gestión, detallara lo hecho en los primeros 1000 días de gestión y ratificara la voluntad de trabajar en conjunto con el municipio.

“Tenemos una excelente relación con la Municipalidad de Zapala, con Carlos y su equipo, y vamos a seguir haciendo cosas de la misma manera”, aseguró Figueroa.

Por su parte, el intendente remarcó que “hace 6 años asumimos en una ciudad que arrastraba un enorme atraso en infraestructura y, de a poco, lo fuimos revirtiendo. Falta mucho, pero todo lo que hicimos nos permite fijar nuevas metas, planificando el Zapala que se viene para las próximas décadas”.

Pavimientación

Koopmann tomó como ejemplo el plan de pavimentación. “Cuando asumimos, en toda la historia de la ciudad, se habían pavimentado 800 cuadras. Nosotros ya llevamos más de 460, y cuando entreguemos el municipio al próximo intendente o intendenta, vamos a llegar a las 600 cuadras, es decir el 75% de lo que se había hecho en toda la historia de Zapala”, detalló.

En este punto vino uno de los anuncios que realizó Figueroa en el encuentro, al confirmar que acompañará a la gestión municipal “para poder dejar asfaltado el 100% de las calles de la ciudad”.

El intendente destacó que “cuando iniciamos nuestra primera gestión, a los dos meses nos sorprendió la pandemia, y después una inflación que en 4 años pasó del 36% al 211%, con todo lo que eso implica para el bolsillo de la gente y para un gobierno local”, agregando que “a pesar de estas dificultades, pusimos en orden las cuentas y no nos paralizamos, tuvimos la capacidad de hacer y comenzamos a transformar la ciudad, destinando a obras y servicios cerca del 25% del presupuesto”.

“En diciembre de 2023 asumió un gobierno nacional que aplicó un severo ajuste, paralizó obras ya iniciadas, y acá fue fundamental el respaldo que nos brindó el gobernador, Rolando Figueroa, que fue intendente de dos ciudades y que entiende perfectamente cuáles son las necesidades de los gobiernos municipales”, afirmó Koopmann, señalando que “la demostración más clara la tenemos los zapalinos con la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que es esencial para el cuidado del medioambiente en la ciudad y que fue abandonada por Nación, pero que pudimos reactivar gracias al apoyo de la provincia, alcanzando hoy una ejecución cercana al 70%”.

Tierra y viviendas

Dentro del Plan +Zapala, el intendente anunció el desarrollo de 1200 terrenos con servicios, de los cuales ya se pusieron en marcha 531, en el loteo “Malvinas Argentinas”, que se entregarán por sorteo público y ante escribano, “como una forma de garantizar la transparencia de todo el procedimiento”.

Las condiciones para acceder al sorteo están incluidas en el proyecto de ordenanza que se envió esta semana al Concejo Deliberante, para su tratamiento y aprobación, contemplando el pago de los lotes, realizando una entrega y cancelando el saldo en planes de hasta 24 cuotas.

“Quienes resulten adjudicados, estarán obligados a pagar el terreno, porque en esto hay que ser solidarios, y si ellos pagan, otras familias zapalinas tendrán la misma posibilidad de acceder a un lote para construir su casa”, remarcó Koopmann.

En ese sentido, anticipó además que, junto al gobierno provincial, se avanzará en un plan de 170 viviendas, que podrían construirse en ese loteo, ubicado sobre el Acceso Fortabat.

En forma paralela, en materia habitacional, la provincia ya lanzó también la construcción de un complejo de 32 viviendas con pileta de natación para adultos mayores.

Desarrollo urbano

En lo que hace a la movilidad, además de ratificar la continuidad del plan de pavimentación llegando a los barrios más alejados, Koopmann anunció obras de desarrollo urbano que implicarán verdaderas transformaciones en distintas arterias troncales de la ciudad, como la Avenida San Martín, entre Brown y Avellaneda; calle Cutral Co, entre 12 de Julio y Aluminé; calle Lonquimay, entre Ruta 40 y Ejército Argentino; calle Elías Sapag, desde Ejército Argentino hasta Gobernador Asmar; Avenida Cañadón, desde Ruta 40 a Acceso Fortabat; Avenida Echeverría, entre Ruta 22 y calle Riobamba; y Avenida Fleming, entre Madame Curie y Roberto Arlt.

Estos sectores sumarán boulevares, parquizaciones, la renovación del pavimento, y la construcción de bicisendas y ciclovías.

En ese sentido, con el acompañamiento de la Unidad de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), también se está avanzando en el proyecto de construcción de 25 kilómetros de bicisendas y ciclovías, que incluye además el diseño y ejecución de 7 nuevos paseos y plazas, que se ubicarán a lo largo de su recorrido, que se extenderá por distintos barrios de la ciudad.

La iniciativa prevé una inversión de 6.5 millones de dólares, que serán aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del Programa de Desarrollo Urbano y Mejora del Hábitat.

Zona Franca

En el acto, tanto Koopmann como Figueroa destacaron la necesidad de seguir fomentando el crecimiento de la Zona Franca, donde ya hay 28 empresas autorizadas para operar, y del Parque Industrial, con 21 empresas radicadas, con el objetivo de seguir generando mano de obra local, pero también en el marco de consolidar la ventaja comparativa que representa la ubicación geográfica de Zapala para el desarrollo del Corredor Bioceánico.

“Queremos una ciudad consolidada como el nodo logístico y de servicios del centro neuquino. Los neuquinos tenemos Vaca Muerta y nosotros ocupamos un punto estratégico en el Corredor Bioceánico, que permite unir el Atlántico con el Pacífico. Zapala está en el medio. Esta vez la oportunidad no nos va a pasar un costado”, remarcó el intendente.

En este punto, Figueroa señaló que “un tema que nos queda por resolver es mejorar la provisión de gas para Zapala, porque el abastecimiento domiciliario está al límite, por lo que es necesario una inversión millonaria para poder garantizar el suministro a los vecinos y también permitir el crecimiento de la Zona Franca y el Parque Industrial”.

En ese sentido, anticipó que la obra estará incluida en el plan integral que la provincia llevará adelante en todo el territorio.