¿Qué dijo Figueroa del presupuesto nacional 2027 y los fondos para la UNCo?

El gobernador se refirió a la ley enviada por el presidente Milei al Congreso Nacional. Los recursos para las universidades nacionales y la falta de obras, en el eje de la polémica.

En medio de una conferencia de prensa que brindó en Casa de Gobierno luego de su exposición por los mil días de su gestión, Rolando Figueroa se refirió este martes al proyecto de Ley de Presupuesto 2027, enviado por el gobierno nacional al Congreso.

Consultado por LM Neuquén respecto a qué opinión le merecía el contenido de ese cálculo de ingresos y egresos, Figueroa dijo que aún no tenía una opinión formada, aunque advirtió que desde Neuquén siempre “se buscará el equilibrio”.

“Nosotros defendemos mucho a la provincia y vamos a enfrentar todo lo que sea necesario. Vemos que la Nación ha tomado un rumbo que es equilibrar la macroeconomía y no están ejecutando obras. Con lo cual, eso tiene de malo que no llegue ninguna obra, pero tiene de bueno que no existe una falsa expectativa. Cuántas veces nos han prometido obras que nunca llegaron”, recordó.

Ausencia de obras

“Lo mejor es que digan que no va estar y comenzar a buscar las soluciones, que es lo que hemos hecho con los intendentes”, sostuvo. “Seguramente vamos a discutir, como metimos nuestra postura en la agenda lo de zona fría y otros tantos temas. Hay que esperar a que llegue el día de la votación y qué peso tiene nuestro voto para poder negociar”, dijo.

No obstante, destacó que es poco el margen que posee Neuquén por la poca cantidad de representantes del oficialismo provincial en ambas cámaras del Congreso.

“Levantamos la mano en función de lo que le conviene a Neuquén. Y hasta el último instante estaremos negociando, a veces se puede y en otras no tenemos ese margen”, indicó el gobernador.

Fondos para universidades

Consultado en particular sobre la situación de las universidades nacionales y la afectación en cuanto a la asignación de recursos que podría sufrir la UNCo, Figueroa recordó que al ser nacional la provincia no puede tener injerencia en ese presupuesto pero que brindarán un apoyo a la casa de altos estudios, tanto la provincia como el municipio capitalino.

“Está en nuestro ADN, desde la creación de aquella universidad en la época de Felipe Sapag. La queremos porque nos hemos formado ahí. Incluso, veo en el nuevo rector las ganas que el conocimiento contribuya mucho más al desarrollo como sociedad que hoy estamos necesitando. Y nosotros tenemos que ayudar con lo que tenemos”, afirmó Figueroa.

Claudio Espinoza

Precisó que con el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, trabajarán para fortalecer el desarrollo en infraestructura de la UNCo, aunque no dio precisiones respecto a cómo llegará esa ayuda.

Vale recordar que en el proyecto de Ley del Presupuesto 2027, la UNCo tiene asignados 126.454,8 millones de pesos, cuando esta universidad había calculado que necesita para el año que viene unos $203.000 millones de pesos para su funcionamiento óptimo.

Al mismo tiempo, para las universidades nacionales en general se establecen idénticos valores del período 2024-2026, lo que implica un nivel de financiamiento 24,9% inferior al de 2023. La brecha es más marcada si se toma como referencia lo que reclama el sector: mientras el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estimó que requerirá $11 billones para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, el proyecto prevé partidas por $7,5 billones, un 32% menos.