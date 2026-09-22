Denuncia de violencia de género contra Asaad: se activó el protocolo y remarcaron que "no hay privilegios"

Tras la denuncia contra el intendente de Vista Alegre la Secretaría de Mujeres de la provincia desplegó el esquema de asistencia integral para la víctima.

La denuncia contra el intendente de Vista Alegre y presidente del Partido Justicialista de Neuquén, José Asaad , derivó en una causa judicial por violencia de género y activó el protocolo de asistencia integral y acompañamiento institucional de la Provincia para denuncias de esta índole.

Frente al impacto institucional y político generado por el caso, además de las recientes declaraciones del propio jefe comunal —quien rompió el silencio al asegurar públicamente que la acusación "no refleja lo que ocurrió"—, el Gobierno provincial centró su respuesta en la activación estricta del protocolo de intervención para casos críticos.

La Secretaría de Mujeres y Diversidad reaccionó de manera inmediata tras tomar conocimiento del hecho. Según afirmaron en un comunicado de prensa, la denunciante y ex pareja de Asaad es trabajadora del organismo.

El Estado neuquino puso en marcha el circuito institucional diseñado para estas emergencias: acompañamiento presencial desde el primer momento, gestión de la constatación médica y patrocinio jurídico gratuito en el marco de la Ley Provincial 2785.

José Asaad, intendente de Vista Alegre. Uno de los pocos peronistas que ganó una intendencia en Neuquén.

El eje central del posicionamiento provincial radicó en garantizar que el proceso se desarrolle sin concesiones ni condicionamientos políticos.

En ese sentido, las autoridades fueron categóricas al señalar que no existen privilegios, coberturas ni fueros de hecho para quienes ejercen cargos públicos. La premisa institucional busca llevar tranquilidad a la denunciante y a la comunidad, dejando en claro que la pertenencia al organigrama estatal o a la conducción partidaria no altera en lo absoluto la obligación del Estado de resguardar de forma prioritaria a las víctimas.

Frente a la figura de Asaad, quien ostenta una doble responsabilidad de peso como intendente en ejercicio de Vista Alegre y titular del PJ a nivel provincial, desde el Ejecutivo recalcaron que el protocolo se aplica con idéntica celeridad y resguardo ante cualquier situación de violencia de género, independientemente de quién sea el acusado o la denunciante.

"Tolerancia cero frente a las violencias"

"Este procedimiento responde estrictamente al protocolo habitual y prioritario que el Ejecutivo Provincial despliega en cada situación de violencia de género puesta en conocimiento, garantizando idéntico nivel de celeridad, resguardo y protección integral a cualquier persona, sin distinción de su rol ni ningún tipo de privilegio", reza el comunicado.

Actualmente, el caso se encuentra bajo la órbita de la Oficina de Violencia del Poder Judicial, donde ya se notificó al intendente de las medidas cautelares de protección dispuestas. Mientras la causa avanza en los tribunales para esclarecer lo sucedido, la Dirección de Casos Críticos de la Provincia mantiene la asistencia psicosocial y legal continua a la agente, ratificando: "Desde la gestión pública se reafirma un compromiso ético y político inquebrantable: tolerancia cero frente a las violencias, respaldo absoluto y garantía de protección para quienes denuncian, y la máxima responsabilidad e integridad requerida para quienes ejercemos cargos públicos en la tutela activa de los derechos fundamentales".