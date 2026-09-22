Caos y demoras de tránsito en Ruta 7: cuál es el reclamo de los vecinos

Los manifestantes colocaron cubiertas sobre la calzada y ocupan media mano en dirección a Neuquén. Reclaman respuestas por la falta de servicios.

Protesta de vecinos complica el tránsito en la Ruta 7: reclaman agua y luz en la meseta

Una protesta de vecinos de la zona de la meseta genera complicaciones en el tránsito sobre la Ruta 7 , en el sector ubicado al final del Parque Industrial de Neuquén y en el límite con Centenario. Los manifestantes reclaman el acceso a servicios básicos y aseguran que ya agotaron las gestiones administrativas ante el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU).

La manifestación se desarrolla a la altura de las rotondas de las cerámicas, un sector de circulación intensa y que durante la mañana registra un importante movimiento de vehículos entre Centenario y Neuquén.

Los vecinos colocaron cubiertas sobre la ruta y ocupan aproximadamente media calzada de la mano que permite circular desde Centenario hacia la capital neuquina. De esta manera, el tránsito permanece habilitado de manera parcial, aunque con demoras y circulación reducida.

El principal reclamo de los manifestantes está relacionado con la falta de servicios en el sector donde viven. Según plantearon, desde hace tiempo realizan trámites y gestiones para conseguir respuestas vinculadas al acceso al agua y a la energía eléctrica.

La falta de agua y electricidad es el eje de la protesta y, de acuerdo con lo expresado por quienes participan de la manifestación, la situación se volvió insostenible para las familias que residen en esa zona de la meseta.

Cristian, uno de los voceros de los vecinos organizados del barrio Unión, explicó en LU5 que decidieron realizar una interrupción parcial precisamente para mantener habilitado el paso de los vehículos. “Estamos en un corte parcial para no ir en contra de la ley e interrumpir el libre tránsito”, explicó.

Al mismo tiempo, señaló que la protesta es consecuencia del cansancio acumulado después de distintas reuniones y presentaciones realizadas ante organismos provinciales.

Según detalló, los vecinos presentaron notas en Casa de Gobierno, el Ministerio de Infraestructura y la Secretaría de Vivienda y Hábitat, además de realizar gestiones ante el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU).

Reclaman agua y luz

El principal pedido que llevó a los vecinos hasta la Ruta 7 es el acceso a agua y electricidad. Según explicó el vocero, el sector depende administrativamente del IPVU, aunque existe una discusión respecto de la jurisdicción territorial.

“Depende del IPVU”, afirmó Cristian. Sin embargo, contó que desde el organismo les señalaron que el ejido urbano correspondería a Centenario. Los vecinos, según relató, nunca pudieron acceder a documentación que confirme esa situación.

“Vos mirás las viviendas que están construyendo y dice: expediente número tanto, localidad Neuquén, barrio Unión”, señaló.

Para las familias, esta situación genera incertidumbre sobre qué organismo debe hacerse cargo de resolver los problemas de infraestructura y servicios que atraviesan al sector.

También reclaman transporte público

La falta de servicios básicos no es el único problema que plantean los vecinos. Según Cristian, el sector también tiene dificultades para acceder al transporte público y reclama una mayor cobertura de colectivos que permita conectar el barrio con Neuquén.

“Nos dejan en Buenos Aires y San Juan”, señaló el vocero, al referirse a las líneas existentes y a la necesidad de contar con un recorrido que ingrese o se acerque al sector donde viven las familias. Los vecinos sostienen que el barrio se encuentra en una situación de abandono y que las necesidades exceden el reclamo puntual por agua y electricidad.

Mientras esperan una respuesta, los vecinos mantienen el corte parcial sobre la Ruta 7. La manifestación ocupa media calzada de la mano que conecta Centenario con Neuquén, por lo que el tránsito continúa, aunque con circulación reducida en inmediaciones de las rotondas de las cerámicas.

El reclamo se mantendrá en el lugar hasta obtener una respuesta concreta, según anticiparon los vecinos.