Pelea familiar de 20 personas en Centenario: la Policía usó la escopeta para "parar la bronca", pero no salió como esperaba

La trifulca ocurrió en el barrio Nueva Vista Hermosa. Pero al llegar los uniformados de tres comisarías, todos se unieron en contra de la Policía.

Una pelea entre al menos 20 personas movilizó a efectivos de las comisarías Quinta, 49, 52 y hasta de la Metropolitana, en la madrugada del domingo, en el barrio Nueva Vista Hermosa de Centenario , una ampliación del mismo sector. Aparentemente, no hubo demorados en un tema recurrente.

Según fuentes consultadas por LM Neuquén , el conflicto enfrentó a dos familias, que en algún momento de la disputa terminaron dirigiéndose contra el personal policial.

Los primeros móviles llegaron alrededor de las 3 de la mañana al sector de las calles El Salvador y Simón Bolívar . Según informó Centenario Digital, uno de los grupos portaba armas de fuego, por lo que alertó a los uniformados a tener todos los recaudos.

Un sector de los barrios de Centenario.

Fue en ese momento, cuando todo se desmadró, porque ocurrió un fenómeno al menos esperable para este tipo de circunstancias. Sobre todo para la Policía, que "conoce el paño" de algunas familias.

Pelea en Centenario: las piedras contra los patrulleros, sin heridos ni detenidos

Es que al tiempo que los uniformados intentaban controlar la situación, desde otro sector, sobre la calle Juan Domingo Perón, comenzaron a arrojar piedras contra los móviles y los efectivos policiales.

Para hacer cesar el ataque, los policías utilizaron escopetas 12/70 y realizaron al menos 30 disparos disuasivos, hasta que las personas que arrojaban los proyectiles se retiraron del lugar.

Según se supo, no hubo personas demoradas ni lesionados. Sí se constataron daños en un espejo y en la carrocería de uno de los patrulleros Toyota Hilux perteneciente a la Comisaría 52 de Centenario.

Allanaron cuatro kioscos de droga

La Justicia de Neuquén formuló cargos contra cuatro personas acusadas de comercializar cocaína y marihuana en distintos puntos de venta en Centenario. Uno de los imputados quedó detenido en prisión preventiva por haber disparado contra una vivienda y amenazar de muerte al propietario y por un episodio donde intentó atropellar a un policía para escapar de un control.

La fiscal del caso, Silvia Moreira presentó la acusación durante una audiencia realizada hoy en la Ciudad Judicial de Neuquén capital. La representante del Ministerio Fiscal le atribuyó a tres varones M.N.V.A, J.P.Z.A y K.B junto a una mujer M.A.A el delito de comercialización de sustancias ilícitas desde septiembre de 2024 hasta el 12 de septiembre de este año.

Los allanamientos se realizaron en los barrios Vista Hermosa y Tranhue de Centenario.

La acusación describió la división de tareas que tenía cada uno de los acusados para desarrollar la venta de estupefacientes en cuatro bocas de expendio ubicadas en las calles México, Costa Rica, Puerto Argentino y Ricardo Güiraldes. Según la acusación, las ventas se realizaban por la tarde y la noche, mientras que los pagos se efectuaban a través de transferencias a billeteras virtuales y con pagos en efectivo.

El 12 de septiembre pasado se llevaron adelante una serie de allanamientos que contó con la participación del personal de la División Antinarcóticos de la Policía Provincial. Durante los operativos, los agentes secuestraron drogas, balanzas de precisión, dispositivos electrónicos, retazos de nylon y 638.230 pesos en efectivo