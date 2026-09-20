Impresionante vuelco de una camioneta con caballos de carrera en ruta 22

El siniestro ocurrió en el tramo que une Cutral Co con Los Catutos. El estado de la calzada provocó que el carro hasta caer al costado del camino.

Un impactante vuelco ocurrió este sábado por la tarde sobre ruta 22 , cuando una camioneta que remolcaba un carro con dos caballos de carrera perdió el control y volcó. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 1360 en el tramo entre Cutral Co y Los Catutos.

El siniestro ocurrió luego de que el remolque comenzara a balancearse mientras el vehículo circulaba por ese sector que presenta ondulaciones e irregularidades en el pavimento.

Después del siniestro, los animales se dirigieron campo adentro , lo que facilitó las tareas para protegerlos de la circulación de vehículos.

Tanto los caballos como los ocupantes del vehículo resultaron ilesos

A pesar de la magnitud del siniestro, tanto los ocupantes del rodado como los animales resultaron ilesos.

Tras el vuelco se detectó una pérdida de combustible en el vehículo, por lo que las personas que se encontraban en el lugar utilizaron un matafuegos de manera preventiva. La medida buscó reducir cualquier riesgo de incendio mientras se esperaba la llegada de los equipos de emergencia. En paralelo, se realizaron las primeras tareas para resguardar a los ocupantes y a los animales.

La primera asistencia estuvo a cargo del personal operario y la ambulancia del servicio Nacht Salud, pertenecientes a la cantera de arena que opera en la zona del incidente, quienes acudieron rápidamente para auxiliar a los equinos.

Más tarde intervino personal de la División Tránsito Zapala de la Policía del Neuquén, que realizó las tareas correspondientes y trabajó en la zona para garantizar la seguridad y ordenar la circulación.

Murieron dos personas y otras dos están graves tras un vuelco en Rincón de los Sauces

Un fatal accidente de tránsito conmocionó este domingo a Rincón de los Sauces. Pasadas las 10:00, un vehículo volcó sobre la Ruta 6, a la altura de la zona conocida como El Dinosaurio, justo frente al camping de Petroleros Jerárquicos. Dos personas murieron en el lugar y otras dos resultaron heridas de gravedad, de acuerdo a fuentes a las que accedió LM Neuquén.

En principio, los fallecidos serían dos personas jóvenes, pero la Policía aún no daba confirmaciones. Se sabe que en el vehículo viajaban cinco personas.

Desde el hospital local informaron que dos de los ocupantes murieron a raíz del siniestro. Una tercera persona, en estado crítico, fue trasladada por el mismo hospital a un centro de salud de Neuquén Capital. Otras dos permanecen internadas en estado gravísimo en la clínica de la localidad.

El hecho ocurrió sobre la calzada de la Ruta 6, en el tramo de la zona de EL Dinosaurio, un punto de referencia muy conocido por los vecinos de la localidad del norte neuquino. La escena se ubica frente al predio del camping de Petroleros Jerárquicos, donde el vehículo terminó luego de dar varios tumbos entre la calzada y la banquina.