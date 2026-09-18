Por qué el 16 de septiembre es el día con más cumpleaños en todo el mundo

Un estudio de Harvard reveló el sorprendente motivo biológico y social que provoca una avalancha de nacimientos durante la segunda quincena de septiembre.

Un estudio académico determinó que la fecha que registra el pico más alto de nacimientos del año.

Aunque muchos creen que los nacimiento s se distribuyen de manera uniforme a lo largo del año, las estadísticas demuestran lo contrario. Un reciente estudio confirmó cuál es el día con mayor cantidad de cumpleaños en el mundo.

Diversas investigaciones demográficas ratificaron que este día, en concordancia con la segunda quincena del mes, concentra un pico significativo en la tasa de natalidad global.

El fenómeno fue objeto de análisis por parte de la comunidad científica, que buscó precisar la s variables estacionales, sociales y biológicas que explican por qué septiembre se posiciona como el período de mayor frecuencia de partos.

Cuál es el día con más nacimientos a nivel mundial

Según un estudio de la Universidad de Harvard, el 16 de septiembre se consolidó como la fecha del calendario que registra la mayor cantidad de cumpleaños a nivel mundial,.

La concentración de partos a mediados de septiembre no constituye un evento aislado, sino que forma parte de un patrón que abarca desde el 9 hasta el 20 de dicho mes. Durante esa ventana de días, las estadísticas muestran un incremento sostenido en las altas hospitalarias por nacimientos en comparación con el resto del año.

Este hito abarca a personalidades de diversos ámbitos internacionales que comparten su fecha de nacimiento. Entre las figuras públicas nacidas el 16 de septiembre se encuentran los músicos Marc Anthony, Nick Jonas y Flo Rida, las actrices Amy Poehler y Lauren Bacall, la modelo Alexis Bledel y el ilusionista David Copperfield.

Qué dice el estudio de Harvard

La explicación científica de este patrón se fundamenta en un estudio elaborado por el economista Amitabh Chandra, de la Universidad de Harvard, y publicado en el periódico The New York Times. La investigación analizó los registros oficiales de nacimientos entre 1973 y 1999, concluyendo que el 16 de septiembre es el día de mayor concurrencia de partos.

Los especialistas señalan que el origen del fenómeno se sitúa nueve meses antes, durante el mes de diciembre. Científicos y expertos como Paul Sutton, del Centro para el Control de Enfermedades (CDC), explican que las festividades de fin de año y las temperaturas frías en el hemisferio norte favorecen la convivencia y el tiempo compartido en pareja, incrementando la tasa de concepciones.

Factores climáticos y festivos asociados al mes de diciembre explican el incremento de partos registrado exactamente nueve meses después.

Asimismo, datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirman que diciembre lidera el listado de concepciones en países del hemisferio sur como Argentina. A estos factores sociales se suman investigaciones de la revista Obstetrics & Gynecology, que sugieren que la calidad del esperma presenta un rendimiento óptimo durante los meses de menor temperatura.

De qué signo son las personas que nacen el 16 de septiembre

Las personas nacidas el 16 de septiembre pertenecen al signo zodiacal de Virgo. Según la astrología, quienes cumplen años en esta etapa se caracterizan por su perfil analítico, intelectual, compasivo y por su capacidad para la resolución de conflictos.

En la simbología sabiana, la fecha está representada por la figura del "domador de leones", asociada a la facultad de negociar y aportar calma en entornos complejos.

Desde el punto de vista numérico, el 16 se vincula con la introspección y la búsqueda de conocimiento. La combinación de la fecha con el noveno mes del año refleja, según estas corrientes de análisis, una predisposición para la detección de oportunidades y el desarrollo personal.