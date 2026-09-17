Homicidio del barrio Don Bosco: declaran culpable al hombre que persiguió a su víctima, lo apuñaló por la espalda y lo dejó morir en la calle

El tribunal descartó la teoría de la legítima defensa. Cristian Queupán se estaba retirando cuando fue atacado con un cuchillo que le perforó el pulmón y el corazón.

Durante el juicio quedó demostrado que la víctima estaba a una cuadra del lugar cuando fue apuñalado por la espalda.

La Justicia de Neuquén declaró culpable a Héctor Gabriel Mercado por el asesinato de Cristian Alejando Queupán, sucedido en noviembre del año pasado en el barrio Don Bosco de la capital neuquina. El hombre atacó por la espalda a la víctima y le clavó un cuchillo que perforó su pulmón y corazón , provocándole la muerte instantánea.

El tribunal integrado por los jueces Juan Pablo Encina, Luciano Hermosilla y Luis Giorgetti lo declaró culpable por unanimidad por homicidio simple y descartó la teoría de la defensa, que había planteado una legítima defensa y había pedido su absolución.

Durante el juicio, la acusación logró demostrar su hipótesis a partir de testimonios de testigos, peritos y de los registros de dos cámaras de seguridad. Las imágenes muestran que Queupán había ido a arrojar piedras contra la casa del imputado y luego comenzó a alejarse del lugar.

Los registros fílmicos ubican a la víctima a una cuadra de la vivienda del condenado, cuando Mercado saltó la reja de su casa con un cuchillo de gran tamaño y sorprendió por la espalda a Queupán. El hombre apuñaló por la espalda a Cristian y le causó una herida gravísima en el pulmón y el corazón que provocó su muerte inmediata.

La fiscal del caso, Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry.

La víctima estaba a una cuadra del lugar cuando fue atacada por la espalda

Durante la primera jornada del debate, la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, acompañada por la asistente letrada Agustina Jarry, presentó la teoría de la acusación y realizó la reconstrucción de los momentos previos al crimen. La fiscal había planteado que existían conflictos previos entre la víctima y el acusado.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) alrededor de las 5 de aquel sábado 1 de noviembre de 2025, Queupán concurrió al domicilio de Héctor Gabriel Mercado, ubicado sobre la calle Domene del barrio Don Bosco. Allí insultó al acusado y arrojó piedras contra el portón de la vivienda, hasta que un amigo que lo acompañaba logró convencerlo de retirarse del lugar.

La fiscalía indicó que el acusado corrió a la víctima desde su casa y la apuñaló por la espalda. María Isabel Sánchez

Mercado apuñaló a la víctima perforándole el corazón y un pulmón

Cuando Queupán y su acompañante se alejaban por calle Domene y llegaron hasta la intersección con Olta, el acusado salió de la vivienda y saltó el portón de ingreso. Según la fiscalía, comenzó a perseguirlo hasta alcanzarlo y atacarlo.

Mientras ambos se iban del lugar por calle Domene, el acusado saltó un portón de su casa y fue en dirección a la víctima. Al llegar a la esquina con Olta, la alcanzó y le dio una puñalada en la espalda, con un cuchillo grande, que le provocó lesiones pulmonares y vasculares: Queupan murió en el lugar, por un shock hipovolémico.

La víctima murió en el lugar. María Isabel Sánchez

Luego del ataque, el imputado se fue del lugar.

En el juicio quedó demostrado que Queupán ya se había alejado del lugar y estaba a una cuadra de la vivienda del acusado cuando Mercado lo alcanzó y lo atacó hasta provocarle la muerte. De esta manera, quedó demostrada la intencionalidad y no un hecho de legítima defensa como había planteado la defensa.

En la próxima audiencia, el mismo tribunal deberá determinar el monto de pena que le corresponderá cumplir por este delito.