Cayeron dos hombres con pedido de captura vigente

La intervención de la Policía fue fundamental para dar con la ubicación de ambos. Los procedimientos se realizaron en distintos sectores de Neuquén Capital.

El trabajo articulado de la Policía de Neuquén logró demorar a los sujetos.

Dos hombres que tenían pedidos de captura vigentes fueron demorados por la Policía de Neuquén durante procedimientos realizados en distintos puntos de la capital provincial. En ambos casos, la identificación de los sospechosos y la consulta de sus datos permitieron detectar los requerimientos judiciales.

Uno de los operativos se concretó cerca de la medianoche en pleno centro de Neuquén Capital, mientras que el segundo tuvo lugar durante la madrugada de este miércoles en el barrio Gran Neuquén Norte.

Tras verificar la identidad de los involucrados mediante los sistemas policiales, las autoridades confirmaron que eran buscados en el marco de diferentes causas judiciales.

Circulaba en una moto sin patente por el centro

El primero de los procedimientos se desarrolló cerca de la medianoche, cuando personal de la División Operativa DEMOSE observó a un joven de 25 años que circulaba en una motocicleta sin chapa patente por la zona de Avenida Argentina y Juan B. Justo.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a identificar al conductor y realizaron una consulta de sus datos a través del Centro de Análisis Criminal. Allí constataron que sobre el joven pesaba un pedido de captura vigente.

Según informó la Policía, el requerimiento estaba relacionado con una causa por presunto encubrimiento, en la que interviene la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.

Durante el procedimiento, los efectivos también comprobaron que el motociclista no contaba con licencia de conducir ni con la documentación obligatoria del rodado. Por este motivo, se confeccionó el acta contravencional correspondiente y se dispuso el secuestro preventivo de la moto.

Finalmente, con la colaboración de efectivos de la Comisaría Primera, el hombre fue trasladado hasta esa dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

Un pedido de captura por una causa de armas

Horas después se produjo una segunda intervención policial, esta vez en el sector de Gran Neuquén Norte. Durante las primeras horas de la madrugada de este miércoles, efectivos de la Comisaría 18 realizaban tareas preventivas cuando identificaron de manera rutinaria a un hombre que se encontraba en la vía pública.

Como parte del procedimiento, los policías consultaron sus datos mediante el Centro de Análisis y recibieron la confirmación de que registraba un pedido de captura vigente.

En este caso, el requerimiento judicial estaba vinculado a una causa por presunta tenencia ilegal de arma de guerra.

Ante la vigencia de la medida, los efectivos procedieron inmediatamente a demorar al hombre y posteriormente lo trasladaron hasta la dependencia policial.