Una función oculta en algunos televisores permite configurar accesos directos para abrir aplicaciones y entradas HDMI con una sola tecla.

El truco del control remoto que activa una función secreta de tu Smart TV.

Los televisores inteligentes (Smart TV) incorporaron cada vez más funciones para facilitar la navegación, aunque algunas de sus herramientas no siempre son conocidas por los usuarios. Entre ellas existe un atajo escondido en determinados controles remotos que permite configurar accesos directos y llegar rápidamente a contenidos o dispositivos conectados.

La función está presente en algunos modelos de televisores LG y se activa desde el teclado numérico del control remoto. Para acceder al menú, hay que mantener presionado durante tres segundos el botón correspondiente al número 0.

Una vez realizada esa acción, la pantalla muestra un menú centralizado denominado Acceso Rápido o Quick Access . Desde allí se pueden administrar distintas funciones y asociarlas a las teclas numéricas del control.

Cómo funciona el botón 0 del control remoto

De acuerdo con la documentación oficial de LG, mantener pulsado el número 0 durante tres segundos en un control remoto compatible permite desplegar el menú de Acceso Rápido.

El panel funciona como una especie de administrador de accesos directos. Las teclas numéricas del 1 al 8 pueden ser vinculadas con diferentes contenidos o funciones para evitar tener que ingresar cada vez al menú principal del televisor.

De esta manera, el usuario puede configurar el control según las aplicaciones que utiliza con mayor frecuencia y acceder a ellas directamente desde el teclado numérico.

Qué se puede configurar con Quick Access

Una de las principales posibilidades de esta herramienta es asignar plataformas de streaming a determinadas teclas. Por ejemplo, un botón puede quedar configurado para abrir Netflix, mientras que otro puede utilizarse para ingresar directamente a YouTube.

También es posible establecer accesos rápidos para otros servicios y aplicaciones compatibles, como Prime Video o Spotify. Así, una vez realizada la configuración, alcanza con pulsar la tecla asignada para abrir el contenido sin recorrer los distintos menús del televisor.

Otra alternativa está relacionada con los dispositivos conectados a través de HDMI. El usuario puede asociar una entrada física del televisor a una tecla determinada y acceder rápidamente a ella.

Esto puede resultar especialmente práctico para quienes tienen una consola de videojuegos conectada al Smart TV, ya que permite ingresar directamente a la entrada correspondiente sin tener que buscarla entre las distintas opciones disponibles.

Cómo modificar los accesos directos

El menú también permite administrar las configuraciones realizadas previamente. Esto significa que, si el usuario cambia las aplicaciones que utiliza habitualmente o conecta nuevos dispositivos, puede reemplazar los accesos asignados a las teclas.

La herramienta presenta una lista gráfica desde la cual es posible revisar las funciones asociadas a los ocho botones disponibles, además de sustituir o eliminar configuraciones anteriores.

De esta manera, el control remoto puede adaptarse a los hábitos de cada usuario sin necesidad de utilizar dispositivos adicionales ni recurrir constantemente al menú principal del televisor.

No todos los Smart TV tienen esta función

Aunque el truco puede resultar útil, no funciona en todos los televisores inteligentes ni en cualquier control remoto. La función Quick Access está vinculada al ecosistema de televisores LG que utilizan webOS y controles compatibles con su sistema Magic Remote.

En otras marcas, los controles y sistemas operativos funcionan de manera diferente. En los televisores Samsung con Tizen, por ejemplo, los controles One Remote y SolarCell de determinados modelos utilizan un diseño minimalista que puede no incluir un teclado numérico físico, por lo que este acceso mediante el número 0 no está disponible de forma nativa.

En equipos con Android TV o Google TV, así como en televisores Hisense que utilizan VIDAA OS, tampoco se encuentra esta asignación programada de fábrica mediante el botón 0.

Por eso, antes de intentar activar el menú, es necesario comprobar el modelo del televisor y del control remoto. Si el dispositivo es compatible, mantener presionado el número 0 durante tres segundos puede revelar una herramienta que permite personalizar buena parte de la navegación cotidiana del Smart TV.