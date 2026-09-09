Apple presentó el iPhone 18 y su primer plegable: precios y características

La firma de "la manzanita" presentó su nueva generación de celulares, con los modelos iPhone 18 Pro y Pro Max y el iPhone Duo, su primer teléfono plegable.

Finalmente, Apple presentó hoy sus nuevos modelos de iPhone , la versión 18. La llegada de un nuevo modelo genera una expectativa enorme en todo el mundo. La nueva línea de celulares suma mejoras en batería, cámaras, procesador e inteligencia artificial. Además presentaron el nuevo y tan esperado iPhone Duo , el primer smartphone plegable de la empresa.

Los modelos Pro incorporan baterías de mayor capacidad y, de acuerdo con Apple, pueden alcanzar hasta 45 horas de reproducción de video .

Los equipos también cuentan con una Isla Dinámica de menor superficie y nuevos acabados en azul y rojo. En materia de diseño, las cámaras tienen un estilo similar al del iPhone 17 Air, aunque en estos modelos las dos lentes están ubicadas de manera horizontal.

Una de las principales novedades se encuentra en el procesador. Tanto el iPhone 18 Pro como el Pro Max utilizan el A20 Pro, fabricado con tecnología de dos nanómetros y acompañado por 12 GB de memoria integrada.

Apple aseguró que el nuevo chip mejora el rendimiento de las funciones vinculadas con inteligencia artificial y permite reducir el consumo energético. También fue diseñado para distribuir mejor el calor dentro del dispositivo.

Las nuevas funciones de cámara del iPhone 18

Los modelos Pro incorporan una herramienta denominada Pro Controls, disponible tanto para fotografías como para videos. Esta función permite a los usuarios equilibrar colores y modificar velocidades.

La principal novedad está en el sensor de apertura variable, una tecnología que permite controlar la cantidad de luz que llega al sensor mediante un diafragma que puede abrirse o cerrarse.

Sin embargo, esta característica queda reservada para el iPhone 18 Pro Max.

Apple también incorpora en las fotografías tomadas con este modelo una etiqueta oculta denominada Apple Image Reference.

Así es el iPhone Duo, el primer plegable de Apple

El iPhone Duo representa una de las grandes novedades de la presentación de Apple al tratarse del primer teléfono plegable de la compañía.

El dispositivo cuenta con dos cámaras, un pliegue invisible y bordes fabricados en titanio. Además, permite personalizar los botones de acceso más utilizados.

Las cámaras frontales están ubicadas en la parte superior derecha y tienen un diseño prácticamente imperceptible. Cuando está desplegado, el teléfono ofrece una pantalla interna de 7,6 pulgadas, mientras que al cerrarse alcanza las 5,4 pulgadas.

El iPhone Duo también utiliza el procesador A20 Pro, por lo que comparte con los modelos Pro parte de la nueva plataforma de procesamiento desarrollada por Apple.

Cuánto cuestan los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max

El iPhone 18 Pro tiene un precio inicial de USD 1.199 para la versión de 256 GB de almacenamiento. En el caso del iPhone 18 Pro Max, el valor parte de los USD 1.299, también con 256 GB.

Según informó Apple, ambos modelos estarán disponibles a partir del 18 de septiembre.

La compañía también presentó el iPhone Duo, su primer teléfono plegable. Este dispositivo tendrá un precio inicial de USD 1.999 para la versión de 256 GB.

La inteligencia artificial, uno de los ejes de la presentación

Durante el evento, John Ternus destacó el papel del iPhone como uno de los principales dispositivos para interactuar con la inteligencia artificial, especialmente con Apple Intelligence.

Según explicó, el teléfono ocupa un lugar central porque tiene acceso a los contactos y a las interacciones cotidianas de los usuarios.

La nueva generación de procesadores busca acompañar ese desarrollo con mayor capacidad para ejecutar tareas vinculadas con inteligencia artificial y un menor consumo energético.

iOS 27 llegará con más funciones de Apple Intelligence

Los nuevos equipos estarán acompañados por iOS 27, la próxima actualización del sistema operativo del iPhone, que sucede a iOS 26.

Apple presentó iOS 27 durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores de 2026, realizada el 8 de junio, junto con las nuevas versiones de iPadOS, macOS, watchOS, visionOS, tvOS y el software para HomePod. Su lanzamiento está previsto para finales de 2026.

La actualización amplía las funciones de Apple Intelligence, el sistema de inteligencia artificial generativa de la compañía. Entre las novedades se encuentran mejoras en las Herramientas de Escritura y la posibilidad de generar imágenes mediante un modelo privado en la nube.

Las funciones que demandan mayor cantidad de recursos, como la generación de imágenes, tendrán límites diarios de uso. Los suscriptores pagos de iCloud+ podrán acceder a una utilización mayor, con excepción de quienes tengan contratado el plan de 50 GB.

Un cambio de liderazgo en Apple

La presentación de este año, denominada “Sorprende y brilla” (Surprise and Shine), tuvo además un componente particular para la compañía.

Fue el primer evento de presentación liderado por John Ternus, luego de que Tim Cook dejara el cargo más alto de Apple el 1 de septiembre.

Con los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max y el lanzamiento del iPhone Duo, Apple puso el foco de esta nueva generación en tres ejes: mayor rendimiento, nuevas posibilidades para la fotografía y una integración más profunda de la inteligencia artificial.