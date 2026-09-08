El primer iPhone plegable costaría 2.000 dólares y estas son las filtraciones previas a horas del lanzamiento

Este inédito modelo sería la gran novedad Apple Event 2026 , la ceremonia donde la marca presenta sus nuevos productos.

A horas del Apple Event 2026 , el evento anual donde la marca anuncia sus nuevos productos, se filtró cuál será una de las principales novedades : el primer iPhone plegable de la historia . La presentación tendrá lugar este miércoles 9 de septiembre bajo la consigna “Surprise and shine ” (sorprende y brilla).

El evento será el primero conducido por John Ternus , quien asumió como director ejecutivo el 1 de septiembre en reemplazo de Tim Cook tras un cuarto de siglo en la compañía de la manzanita. Y se transmitirá en vivo desde el sitio de Apple y sus canales digitales.

La agencia de noticias Bloomberg anticipó que el encuentro marcará la renovación más significativa en la historia del iPhone , con la presentación del iPhone 18 Pro y de un modelo Ultra que, de confirmarse, sería el primer teléfono plegable de la marca. Además, se sumarían otros dos modelos de MacBook Pro , una nueva generación de AirPods y la renovación de los Apple Watch.

Aún no se conoce cómo será el iPhone plegable.

Qué se sabe del primer iPhone plegable: sus características

El primer smartphone plegable de Apple tendría el nombre de iPhone Ultra, con pantalla flexible, una estructura que combinaría aluminio y titanio y un diseño ancho, de tipo pasaporte, en línea con propuestas como el Galaxy Z Fold 8 de Samsung o el 18 Fold de Xiaomi.

El teléfono contaría con una pantalla exterior cuadrada de 5,5 pulgadas y un panel interior plegable de 7,8 pulgadas, ambos OLED con 120 hercios de tasa de refresco. Además, llevaría el mismo chip A20 Pro que los modelos Pro, una batería dividida en doble celda de alrededor de 5.000 miliamperios-hora y una doble cámara trasera de 48 megapíxeles cada una, con posible sensor de apertura variable en la principal.

El sistema operativo sería iOS 27, adaptado para el nuevo formato con funciones como la pantalla dividida, aunque sin compatibilidad con Apple Pencil ni gestor de ventanas. En cuanto a la seguridad, dejaría de lado el Face ID e incorporaría un lector Touch ID montado en el botón lateral. Respecto a colores, la primera generación se limitaría a negro y blanco.

El iPhone Ultra será el celular más caro de la historia de Apple.

El posible precio astronómico del iPhone Ultra

Si bien el valor varía según las fuentes, el iPhone plegable sería el más caro en la historia de los smartphones de Apple. El portal MacRumors, que suele publicar filtraciones previas de analistas, proveedores y leakers, ubicó su precio inicial en 2.000 dólares, cerca de un 90% más caro que el iPhone 17 Pro Max de 2025.

MacRumors detalló además un desglose por capacidad de almacenamiento para el nuevo plegable. La versión de 256 GB tendría un valor de 2.320 dólares, mientras que la de 512 GB llegaría a 2.610 dólares. El modelo de 1 TB, la opción de mayor capacidad, se ubicaría en 2.900 dólares.

Sin embargo, otros reportes muestran cifras aún mayores por impuestos locales: Vodafone Australia proyectó un costo cercano a 2.600 dólares, mientras que Vodafone Egipto llegó a manejar montos superiores a 3.000 dólares.

El iPhone 18 llegaría con nuevos colores.

Las novedades sobre el iPhone 18

La nueva generación de teléfonos de Apple debutará directamente con el iPhone 18 Pro y el Pro Max, ya que el modelo estándar no estará disponible de entrada y saldría a la venta recién en los primeros meses de 2027, cuando se sumaría a las variantes 18E y Air.

Tanto el 18 Pro como el Pro Max incorporarían baterías de mayor tamaño, una reducción en la superficie de la Isla Dinámica y nuevos colores, entre ellos azul y rojo. La cámara con apertura variable llegaría, aunque solo en el Pro Max.

Respecto a los precios, Apple aumentaría hasta 300 dólares el valor de los modelos Pro. Bajo esa proyección, el iPhone 18 Pro partiría de entre 1.249 y 1.399 dólares, mientras que el iPhone 18 Pro Max iniciaría entre 1.349 y 1.499 dólares.