Llegan los nuevos iPhone: cuándo se presentan y cuál será la gran novedad de Apple

Todas las miradas apuntan a un dispositivo que Apple desarrolla desde hace años.

Finalmente, Apple puso fecha a su presentación más esperada del año. El miércoles 9 de septiembre abrirá las puertas del Apple Park para mostrar sus próximos iPhone y anticipar el rumbo que tomará la reconocida empresa en el año que viene.

Apple solamente confirmó el día y el horario. Los equipos que subirán al escenario siguen bajo reserva, aunque las filtraciones coinciden en que será una de las presentaciones más importantes de los últimos años.

La presentación comenzará el miércoles 9 de septiembre a las 14 horas de Argentina en el campus de Cupertino, California, con invitados dentro del Steve Jobs Theater .

La transmisión podrá seguirse gratuitamente por el sitio de Apple, su canal oficial de YouTube y la aplicación Apple TV. El evento tendrá un video grabado con demostraciones para la prensa presente en el complejo.

John Ternus durante una presentación de productos de Apple. (Foto: Bloomberg)

“Sorpresa y brillo. Ya casi es hora del Apple Event”, publicó Greg Joswiak, vicepresidente de marketing de la empresa, al compartir la invitación.

El primer iPhone plegable sería la gran sorpresa

Todas las miradas apuntan al iPhone plegable que Apple desarrolla desde hace años. El equipo podría llamarse iPhone Ultra, aunque también circulan los nombres iPhone Fold y iPhone Flip. El dispositivo tendría un formato similar al de un libro.

Ofrecería una pantalla exterior de aproximadamente 5,5 pulgadas; al desplegarse, aparecería un panel interno cercano a las 7,8 pulgadas, comparable con una tablet pequeña.

Apple habría trabajado especialmente sobre la bisagra metálica y el pliegue visible que todavía presentan muchos teléfonos de este tipo. Las filtraciones anticipan una pantalla casi completamente lisa y una estructura delgada fabricada con materiales resistentes.

El teléfono podría incorporar Touch ID en el botón lateral en lugar de Face ID y prescindir de la cámara con teleobjetivo. Su precio sería otro punto decisivo: las primeras estimaciones lo ubican entre los USD 2.200 y USD 2.500.

Junto al plegable aparecerían los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max. Ambos conservarían buena parte del diseño anterior, pero estrenarían el procesador A20 Pro, fabricado con tecnología de dos nanómetros.

Las mejoras también llegan a la cámara principal, que incorporaría una apertura variable para regular la entrada de luz y modificar el desenfoque. Se esperan una Dynamic Island más pequeña, un nuevo módem celular y una versión en color rojo cereza oscuro.

El iPhone 18 estándar no llegaría a los negocios este año. Apple habría decidido dividir por primera vez el lanzamiento de la familia y reservar los modelos más accesibles para la primera mitad de 2027.

Los otros productos que Apple podría presentar

La compañía también prepararía una renovación de sus relojes. Los candidatos son el Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4, con nuevos procesadores, mayor autonomía y funciones vinculadas con la salud.

Los AirPods 5 podrían completar el catálogo de lanzamientos. Mucho más incierta es la aparición de unos auriculares con cámaras capaces de reconocer objetos y ofrecer información sobre el entorno.

Apple también trabaja en una pantalla inteligente de siete pulgadas gobernada por Siri. El equipo permitiría controlar dispositivos del hogar, realizar videollamadas y mostrar contenido personalizado mediante reconocimiento facial.

La presentación marcará además el primer gran evento encabezado por John Ternus, que asumirá como director ejecutivo el 1 de septiembre. Tim Cook dejará el cargo después de 15 años y continuará vinculado a la compañía como presidente ejecutivo.