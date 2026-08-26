¿Cuál es el electrodoméstico que silenciosamente consume energía cuando no se lo utiliza? ¿Cómo disminuir este gasto ?

Gasto fantasma: el electrodoméstico silencioso que más luz consume cuando no lo usás

Existe un consenso general: de los electrodomésticos de uso casero, el que más energía consume es la heladera, no porque consuma en exceso -algo más de 1.000 kWh-, sino precisamente porque no se puede apagar. Sin embargo, uno de los artefactos eléctricos más usados en los hogares representa un gasto fantasma, porque consume mucha luz cuando no se lo utiliza. ¿De cuál se trata?

En segundo lugar -detrás de la heladera- el electrodoméstico que más energía consume es el lavarropas (entre 1.200 y 1.500 kWh en la mayoría de los casos), aunque afortunadamente -a diferencia de la heladera- no necesita estar encendido las 24 horas del día.

El electrodoméstico silencioso que más luz consume cuando no se lo usa es el televisor , especialmente los modelos Smart TV .

De los electrodomésticos de uso casero, el que más energía consume es la heladera.

Si bien es cierto que el televisor es uno de los electrodomésticos que menos energía consumen (sólo 100 kWh), su uso prolongado (que puede superar las 21 horas semanales) lo coloca en el podio de los electrodomésticos que más energía consumen en el hogar.

Y, aunque la pantalla de un Smart TV permanezca apagada, lo cierto es que el televisor continúa alimentando distintos circuitos internos para mantenerse listo para encenderse de inmediato, recibir actualizaciones de software, conservar la conexión a internet o responder al control remoto.

Así, al mantenerse de ese modo durante las 24 horas del día puede convertirse en un gasto acumulado importante a lo largo del año. Uno de los errores más comunes es el de pensar que un televisor no consume cuando está en modo stand by, por lo que una buena opción para reducir el gasto es apagarlo del todo.

Cómo evitar que el televisor Smart TV continúe consumiendo energía una vez que se lo apaga

Para evitar que el televisor Smart TV continúe consumiendo energía una vez que se lo apaga, es posible recurrir a determinadas medidas preventivas, que posibilitarán un ahorro considerable:

Desenchufar el televisor cuando no se lo usará por un período de varias horas.

cuando no se lo usará por un período de varias horas. Emplear zapatillas eléctricas con interruptor, para cortar la corriente de varios dispositivos al mismo tiempo.

Activar los modos de ahorro de energía cuando estén disponibles.

Desconectar los cargadores una vez finalizada la carga.

Apagar completamente los equipos antes de salir de casa o durante las vacaciones.

El electrodoméstico silencioso que más luz consume cuando no se lo usa es el televisor, especialmente los modelos Smart TV.

En el sitio oficial Argentina.gob.ar, se ofrecen distintas guías para conocer en detalle todo lo referido al consumo eficiente de energía y cuánta electricidad consume cada uno de los aparatos hogareños.

En dicho portal, se apunta que si usamos la electricidad de manera eficiente, también ahorramos dinero y cuidamos el medioambiente sin por ello renunciar al confort y a las facilidades que nos ofrecen electrodomésticos y computadoras.

“Además de darte algunos consejos, te recordamos cuánta electricidad consume cada aparato hogareño y te ofrecemos una calculadora de consumo eléctrico. Asimismo te invitamos a mirar dos cortos animados y a consultar nuestra Guía para el Ahorro de Electricidad”, se apunta. Para conocer con exactitud el consumo de cada uno de los electrodomésticos de nuestro hogar, podemos acceder al link oficial https://www.argentina.gob.ar/enre/uso-eficiente-y-seguro/consumo-basico-electrodomesticos.