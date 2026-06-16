Este es el electrodoméstico que conviene desenchufar para evitar cortocircuitos

Una falla inesperada en este aparato podría provocar un cortocircuito y poner en riesgo la seguridad dentro de la casa.

Los electrodomésticos son indispensables en la rutina diaria y facilitan numerosas tareas del hogar. Sin embargo, algunos requieren cuidados especiales para evitar accidentes. Entre ellos, hay uno que los especialistas recomiendan desenchufar cuando no está en uso , ya que una falla eléctrica podría derivar en un cortocircuito con consecuencias potencialmente peligrosas.

El calefón eléctrico es uno de los electrodomésticos más utilizados en los hogares, ya que garantiza el acceso al agua caliente para distintas actividades cotidianas. Sin embargo, pese a su importancia y uso frecuente, es fundamental extremar los cuidados y evitar dejarlo conectado y funcionando cuando no hay nadie en la vivienda, debido a los riesgos que podría implicar una falla eléctrica .

Los calefones eléctricos son tanques que calientan y acumulan agua y la mantienen a determinada temperatura a través de una resistencia eléctrica.

Calefón

“Los calentadores eléctricos funcionan calentando el agua fría en su interior a través de una resistencia eléctrica. Cuando el agua alcanza la temperatura marcada por el termostato, la resistencia se apaga y el termo acumula el agua caliente en su interior hasta el momento de uso”, indican los expertos.

Alerta cortocircuito: el peligro de dejar el calefón enchufado

Según una publicación de la revista Semana, “uno de los principales riesgos asociados con los calentadores de agua es el potencial de sobrecalentamiento. Cuando un calentador de agua está en funcionamiento, su sistema de calefacción está en constante actividad para mantener el agua a una temperatura deseada. En modelos más antiguos o en aquellos que no recibieron un mantenimiento adecuado, los componentes internos pueden desgastarse, lo que aumenta el riesgo de fallas eléctricas”.

“El riesgo de incendio se agrava cuando el calentador de agua permanece encendido sin supervisión. En el caso de los calentadores eléctricos, un cortocircuito o una falla en el aislamiento de los cables pueden provocar chispas o sobrecalentamiento”, agrega el artículo, que además recomienda desenchufar el calefón cuando no está en uso.

Recomendaciones para el uso eficiente del calefón eléctrico

Por otro lado, hay algunas indicaciones a tener en cuenta para el uso más eficiente de los calefones en el hogar.

“El calefón eléctrico es otro de los grandes consumidores de energía en los hogares. Para usarlo de forma eficiente te recomendamos ponerlo a 60ºC o menos”, aconseja el Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay. “Además, puede ser conveniente incorporar un timer para establecer las horas de encendido y apagado”, agrega.

Cuidado con la tostadora

Otro de los electrodomésticos que los especialistas advierten nunca debe quedar enchufado después de usarlo es la tostadora.

Este aparato no cuenta con un sistema de desconexión total. Esto significa que, incluso cuando no está tostando pan, sigue conectada al flujo de electricidad. Algunas de sus partes internas conservan carga, lo que implica un riesgo constante si el aparato queda enchufado.

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Uno de los factores que más preocupan a los especialistas es la acumulación de migas y restos de pan en el interior. Estos residuos, en contacto con el calor o con una chispa, pueden inflamarse fácilmente. Peritos en incendios domésticos coinciden en que muchos focos ígneos en cocinas comenzaron con una chispa dentro de una tostadora olvidada.

Además, si el equipo presenta fallas en el cableado, si fue expuesto a humedad o si se lo utiliza cerca de elementos combustibles como servilletas o repasadores, el peligro se intensifica. Un cortocircuito menor puede derivar en una situación de emergencia.